CGTN: na czym opierał się sukces Chin w roku 2020

„Ludzie na pierwszym miejscu"

Pod przywództwem sekretarza Xi motywem przewodnim chińskiej walki z koronawirusem było hasło „ludzie na pierwszym miejscu".

„Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Zapobieganie i opanowanie epidemii to zatem obecnie nasz priorytet" – powiedział Xi podczas spotkania z odwiedzającym kraj w styczniu zeszłego roku dyrektorem generalnym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem.

Podkreślając, że KPC to dla ludności Chin najsolidniejsza ostoja w trudnych czasach, Xi nakazał zmobilizowanie zasobów całego kraju do walki z pandemią, co także stanowi przewagę socjalistycznego ustroju Chin.

Dzięki temu Chiny stały się jednym z pierwszych krajów, które zatrzymały rozprzestrzenianie się wirusa, mogły bezpiecznie odmrozić gospodarkę i przywrócić rozwój gospodarczy. Przewiduje się, że w roku 2020 PKB kraju przekroczy 100 mld juanów (ok. 15,38 mld USD), natomiast PKB per capita osiągnie 10000 USD.

Jednocześnie Chiny wysłały 36 specjalistycznych zespołów medycznych do 34 krajów i zaoferowały pomoc w walce z wirusem 150 krajom i 10 organizacjom międzynarodowym, nawiązując do wezwania przewodniczącego Xi do budowania wspólnoty powszechnego zdrowia na świecie.

Szczepionka na COVID-19 stanie się globalnym dobrem publicznym. Będzie ona stanowić wkład Chin w zapewnienie dostępności i przystępności szczepionki w krajach rozwijających się – poinformował przewodniczący Xi w maju, podczas otwarcia 73. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia.

„Nikt nie powinien zostać pominięty"

W dn. 23 listopada, wraz z usunięciem wszystkich nazwisk z listy ubogich rodzin przez prowincję Guizhou na południowym zachodzie Chin, kraj wyeliminował skrajne i regionalne ubóstwo.

Podczas zorganizowanego w marcu sympozjum poświęconego zapewnieniu decydującego zwycięstwa w zakresie złagodzenia ubóstwa, w imieniu Komitetu Centralnego KPC Xi uroczyście obiecał wszystkim mieszkańcom obszarów wiejskich żyjącym poniżej progu ubóstwa wyjście z ubóstwa do 2020 r.

Symbolem rządów Xi stały się ośrodki walki z ubóstwem, którym poświęca się najwięcej energii. Podczas krajowych kontroli w zeszłym roku Xi często udawał się na pierwszą linię walki z ubóstwem, aby osobiście nadzorować działania w tym zakresie.

„Nikt nie powinien zostać pominięty na drodze socjalizmu – powiedział Xi w maju. - Każdy powinien kroczyć drogą umiarkowanie zamożnego społeczeństwa we wszystkich aspektach życia, w kierunku powszechnego dobrobytu".

