CGTN: Najhorúcejšia zimná párty v Číne

PEKING, 26. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Relácia „Najchladnejšie mesto Číny, najhorúcejšia párty" televízie CGTN sa zameriava na rastúcu popularitu Dongbei, čiže severovýchodu Číny, ako obľúbenej zimnej destinácie. Je to tiež príbeh regiónu, kde sa sneh a ľad kedysi zdali byť prekážkami pokroku, ale po ich zosumarizovaní sa rýchlo ukázali ako katalyzátory neuveriteľného pokroku a prosperity.

(Video: https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73sexg

Left! Left! Right! Right! Internet celebrity, Brother Left and Right is back at it this winter. This December, Harbin Ice and Snow World opens its gates, and the hottest party on an ice stage is in full swing. Follow Brother Left and Right's lead and party like a rock star this winter in Harbin at −20C!
Región, ktorý bol predtým významnou priemyselnou veľmocou v Číne, teraz zaostával za ohromujúcim vzostupom teplejších oblastí a miest na juhu. Revitalizácia Dongbei je už viac ako dve desaťročia kľúčovou národnou stratégiou v Číne. Brother Left and Right, ako ho s láskou volajú jeho fanúšikovia, bol svedkom oživenia Dongbei vďaka vizionárskej vládnej politike a duchu jeho ľudu.

Keď ho sledujeme, ako skáče hore-dole na pódiu a rozpaľuje davy v ohromnej charbinskej ľadovej show Ice and Snow World, je jasné, prečo je najhorúcejším zimným influencerom v Číne. Zažiť možno najväčšiu zimnú párty na svete v zajatí nadživotných ľadových sôch vám určite vyrazí dych. Niet divu, prečo je Dongbei v súčasnosti v Číne taký populárny a prečo sú jeho obyvatelia tak optimistickí, čo sa týka budúcnosti.

Revitalizácia Dongbei je úspešným príbehom krajiny, ktorá bola pretvorená politikou a pozitívnym prístupom. Okrem ľadových sôch a zimných večierkov pretvárajú Dongbei aj nové priemyselné odvetvia a továrne ako aj lyžiarske strediská. Tento boom popularity a príležitostí je presvedčivým dôkazom, že čínska ekonomika založená na ľade a snehu je rovnako cenná ako hora zlata a striebra. A nie je lepší čas ako teraz, aby ste sa na to išli pozrieť sami.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73sexg

CGTN: самая жаркая зимняя вечеринка в Китае

CGTN: самая жаркая зимняя вечеринка в Китае

«Самый холодный город Китая, самая жаркая вечеринка» CGTN — это взгляд на рост популярности Дунбэя, или северо-востока Китая, как главного зимнего...

