CGTN: Najhorúcejšia zimná párty v Číne

Dec 25, 2025, 19:34 ET
PEKING, 26. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Relácia „Najchladnejšie mesto Číny, najhorúcejšia párty" televízie CGTN sa zameriava na rastúcu popularitu Dongbei, čiže severovýchodu Číny, ako obľúbenej zimnej destinácie. Je to tiež príbeh regiónu, kde sa sneh a ľad kedysi zdali byť prekážkami pokroku, ale po ich zosumarizovaní sa rýchlo ukázali ako katalyzátory neuveriteľného pokroku a prosperity.
(Video: https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73sexg)
Región, ktorý bol predtým významnou priemyselnou veľmocou v Číne, teraz zaostával za ohromujúcim vzostupom teplejších oblastí a miest na juhu. Revitalizácia Dongbei je už viac ako dve desaťročia kľúčovou národnou stratégiou v Číne. Brother Left and Right, ako ho s láskou volajú jeho fanúšikovia, bol svedkom oživenia Dongbei vďaka vizionárskej vládnej politike a duchu jeho ľudu.
Keď ho sledujeme, ako skáče hore-dole na pódiu a rozpaľuje davy v ohromnej charbinskej ľadovej show Ice and Snow World, je jasné, prečo je najhorúcejším zimným influencerom v Číne. Zažiť možno najväčšiu zimnú párty na svete v zajatí nadživotných ľadových sôch vám určite vyrazí dych. Niet divu, prečo je Dongbei v súčasnosti v Číne taký populárny a prečo sú jeho obyvatelia tak optimistickí, čo sa týka budúcnosti.
Revitalizácia Dongbei je úspešným príbehom krajiny, ktorá bola pretvorená politikou a pozitívnym prístupom. Okrem ľadových sôch a zimných večierkov pretvárajú Dongbei aj nové priemyselné odvetvia a továrne ako aj lyžiarske strediská. Tento boom popularity a príležitostí je presvedčivým dôkazom, že čínska ekonomika založená na ľade a snehu je rovnako cenná ako hora zlata a striebra. A nie je lepší čas ako teraz, aby ste sa na to išli pozrieť sami.
