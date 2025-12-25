CGTN: самая жаркая зимняя вечеринка в Китае

News provided by

CGTN

Dec 25, 2025, 19:38 ET

ПЕКИН, 26 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- «Самый холодный город Китая, самая жаркая вечеринка» CGTN — это взгляд на рост популярности Дунбэя, или северо-востока Китая, как главного зимнего направления. Это также история региона, где снег и лед когда-то казались препятствиями для прогресса, но после исследования быстро оказались катализаторами невероятного прогресса и процветания.

(Видео: https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73sexg

Continue Reading
Left! Left! Right! Right! Internet celebrity, Brother Left and Right is back at it this winter. This December, Harbin Ice and Snow World opens its gates, and the hottest party on an ice stage is in full swing. Follow Brother Left and Right's lead and party like a rock star this winter in Harbin at −20C!
Left! Left! Right! Right! Internet celebrity, Brother Left and Right is back at it this winter. This December, Harbin Ice and Snow World opens its gates, and the hottest party on an ice stage is in full swing. Follow Brother Left and Right's lead and party like a rock star this winter in Harbin at −20C!

Раньше он был крупным промышленным центром в Китае, но теперь регион остался позади из-за ошеломляющего роста более теплых регионов и городов на юге. На протяжении более двух десятилетий возрождение Дунбэя было ключевой национальной стратегией в Китае. Brother Left and Right, как его ласково называют его поклонники, стал свидетелем возрождения Дунбэя благодаря дальновидной политике правительства и духу его народа.

Наблюдая за тем, как он прыгает вверх и вниз на сцене, зажигая толпу в огромном мире льда и снега в Харбине, становится ясно, почему он самый горячий инфлюенсер в зимнее время в Китае. Знакомство с величайшей в мире зимней вечеринкой в окружении огромных ледяных скульптур, безусловно, захватывает дух. Неудивительно, почему Дунбэй так популярен в Китае в наши дни, и почему его люди так оптимистично смотрят в будущее.

Возрождение Дунбэя — это история успеха, земля, преобразованная политикой и отношением к делу. Помимо ледяных скульптур и зимних вечеринок, новые отрасли и фабрики, а также горнолыжные курорты также меняют форму Дунбэя. Этот бум популярности и возможностей является убедительным доказательством того, что экономика Китая со льдом и снегом так же ценна, как гора золота и серебра. И нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы пойти и найти себя.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73sexg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

CGTN: Najhorúcejšia zimná párty v Číne

CGTN: Najhorúcejšia zimná párty v Číne

Relácia „Najchladnejšie mesto Číny, najhorúcejšia párty" televízie CGTN sa zameriava na rastúcu popularitu Dongbei, čiže severovýchodu Číny, ako...

CGTN: Why China's anti-corruption drive never stops

The Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee met on Thursday to review discipline inspection work and set priorities...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

News Releases in Similar Topics