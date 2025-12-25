ПЕКИН, 26 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- «Самый холодный город Китая, самая жаркая вечеринка» CGTN — это взгляд на рост популярности Дунбэя, или северо-востока Китая, как главного зимнего направления. Это также история региона, где снег и лед когда-то казались препятствиями для прогресса, но после исследования быстро оказались катализаторами невероятного прогресса и процветания.

(Видео: https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73sexg)

Left! Left! Right! Right! Internet celebrity, Brother Left and Right is back at it this winter. This December, Harbin Ice and Snow World opens its gates, and the hottest party on an ice stage is in full swing. Follow Brother Left and Right's lead and party like a rock star this winter in Harbin at −20C! Speed Speed

Раньше он был крупным промышленным центром в Китае, но теперь регион остался позади из-за ошеломляющего роста более теплых регионов и городов на юге. На протяжении более двух десятилетий возрождение Дунбэя было ключевой национальной стратегией в Китае. Brother Left and Right, как его ласково называют его поклонники, стал свидетелем возрождения Дунбэя благодаря дальновидной политике правительства и духу его народа.

Наблюдая за тем, как он прыгает вверх и вниз на сцене, зажигая толпу в огромном мире льда и снега в Харбине, становится ясно, почему он самый горячий инфлюенсер в зимнее время в Китае. Знакомство с величайшей в мире зимней вечеринкой в окружении огромных ледяных скульптур, безусловно, захватывает дух. Неудивительно, почему Дунбэй так популярен в Китае в наши дни, и почему его люди так оптимистично смотрят в будущее.

Возрождение Дунбэя — это история успеха, земля, преобразованная политикой и отношением к делу. Помимо ледяных скульптур и зимних вечеринок, новые отрасли и фабрики, а также горнолыжные курорты также меняют форму Дунбэя. Этот бум популярности и возможностей является убедительным доказательством того, что экономика Китая со льдом и снегом так же ценна, как гора золота и серебра. И нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы пойти и найти себя.

