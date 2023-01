CGTN: nova jornada da nova era: China traça curso de modernização

BEIJING, 2 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Há mais de um século, a China busca incansavelmente a modernização, desde o projeto "Revitalização da China" até o objetivo "quatro modernizações", lançado após a fundação da República Popular da China em 1949, referindo-se à agricultura, indústria, defesa e ciência.

Hoje a modernização não é mais simplesmente um sonho para o povo chinês. Em 2022, a liderança da China revelou seu plano de construção de uma China socialista moderna em todos os aspectos, seguindo um plano exclusivamente chinês.

"Um plano ambicioso foi feito para a construção de um país socialista moderno em todos os aspectos e para o avanço do grande rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes por meio de um plano chinês para a modernização, soando um toque de clarim para nós avançarmos em uma nova jornada", disse Xi Jinping, presidente da China, em seu discurso de Ano Novo, no sábado.

Rumo à "modernização chinesa"

Em outubro, a modernização chinesa, um termo-chave que definiu a jornada da China para o rejuvenescimento, foi, pela primeira vez, mencionada em um relatório para o Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh).

A modernização chinesa contém elementos comuns aos processos de modernização de todos os países, porém, ela também conta com características mais pertinentes ao contexto da China.

O Presidente Xi destacou as características únicas da modernização chinesa: a modernização de uma população enorme, de prosperidade comum para todos, de avanço material e ético-cultural, de harmonia entre a humanidade e a natureza e do desenvolvimento pacífico.

A China está trabalhando para alcançar a modernização para mais de 1,4 bilhão de pessoas, um número maior do que a atual população combinada de todos os países desenvolvidos no mundo.

Com o crescimento constante de sua própria economia, a China defende a prosperidade comum para garantir que todos recebam uma parcela justa de seu sucesso econômico e para reduzir a desigualdade. De acordo com o Blue Book of Common Prosperity, o índice de prosperidade comum da China aumentou 79,3%, de 24,67 em 2013 para 44,23 em 2020.

Ao mesmo tempo em que continua a consolidar a base material para a modernização e melhorar as condições materiais para o bem-estar da população, a China está se esforçando para desenvolver uma cultura socialista avançada, promover fortes ideais e convicções e perpetuar o patrimônio cultural da China. A China agora tem 43 itens na lista de Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, o maior número do mundo.

Guiada pela nova filosofia de desenvolvimento inovador, coordenado, verde, aberto e compartilhado, a China, em 2022, continuou a ser um mecanismo de crescimento líder para a economia mundial. O Fundo Monetário Internacional previu que a economia da China cresceria 3,2% em 2022, alinhando-se com a projeção do ritmo global.

Como a liderança chinesa se comprometeu muitas vezes, o país permaneceu comprometido com o desenvolvimento pacífico. A Iniciativa de Segurança Global lançada em abril é um exemplo disso. Ela já recebeu apreciação e apoio de mais de 70 países.

Com passos sólidos

O PCCh tem como objetivo realizar a modernização socialista da China de 2020 a 2035 e transformar o país em uma grande nação socialista moderna, que seja próspera, forte, democrática, culturalmente avançada, harmoniosa e bela, de 2035 até o meio deste século.

O caminho para atingir esses objetivos já está tomando forma. Com sua filosofia de desenvolvimento centrada na população, o país construiu os maiores sistemas de educação, previdência e saúde do mundo.

O presidente Xi chamou a inovação de "a força motriz do esforço de modernização da China". A busca da China pela independência em inovação científica se reflete em suas várias conquistas, incluindo o sistema de navegação por satélite Beidou, a exploração espacial, com as sondas lunares e de Marte, e a construção de sua própria estação espacial e do submarino de águas profundas e tripulado Fendouzhe. O país também desenvolveu suas próprias tecnologias ferroviárias de alta velocidade, tecnologias de comunicação 5G e inteligência artificial.

No índice global de inovação de 2022, fornecido pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, uma agência especializada da ONU, a classificação da China aumentou para a 11ª posição entre as 132 economias pesquisadas.

Guiada pela visão de Xi de que "águas límpidas e montanhas exuberantes são ativos inestimáveis", a motivação de modernização da China também enfatiza a coexistência harmoniosa entre a humanidade e a natureza. O país reduziu sua intensidade de emissões de carbono em 34,4% nos últimos dez anos e se comprometeu não só a atingir o pico de emissões de CO2 antes de 2030, bem como a alcançar a neutralidade de carbono antes de 2060.

Além disso, a China reitera que prosseguirá com uma agenda mais ampla de abertura em mais áreas e com maior profundidade, seguindo o plano chinês para a modernização e compartilhando as oportunidades de desenvolvimento do país com o mundo. Nos primeiros 11 meses de 2022, o comércio de mercadorias da China aumentou 8,6% em relação ao ano anterior, chegando a 38,34 trilhões de yuans (5,5 trilhões de dólares), de acordo com a administração geral alfandegária.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-31/New-journey-of-the-new-era-China-charts-course-for-modernization-1gcNT6SNh1C/index.html

FONTE CGTN

