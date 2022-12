CGTN: Novas abordagens: Como a China implementa a vacina e inoculação da COVID-19

PEQUIM, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A China assumiu a prioridade de aprimorar sua vacinação contra a COVID-19, especialmente entre grupos vulneráveis como os idosos, para assim consolidar a proteção dos cidadãos chineses contra o vírus.

Essa estratégia está se tornando mais evidente agora que o país relaxou suas medidas contra o vírus, o que ajudará a equilibrar a necessidade de controlar a epidemia e a importância de garantir subsistência dos cidadãos.

Zhong Nanshan, o principal especialista chinês em epidemiologia e doenças respiratórias, afirmou em uma conferência médica realizada em 9 de dezembro que o foco das políticas contra a COVID-19 deverá mudar de "evitar a disseminação de infeções" para "prevenir infeções graves". O especialista enfatizou que a vacinação completa desempenha um papel fundamental nas medidas recentemente implementadas pelo governo.

Zhong afirmou também que a melhor maneira de fortalecer o sistema imunológico e garantir proteção máxima contra a COVID-19 e receber uma vacina diferente como segundo reforço - ou seja, desenvolvida por meio de uma tecnologia diferente.

A pesquisa e o desenvolvimento começaram cedo

A China desenvolveu mais de uma dúzia de vacinas contra a COVID-19. O país fez progressos significativos no desenvolvimento de vacinas por meio de cinco tecnologias diferentes: vacina inativada, vacina de vetores virais, vacina de proteína recombinante, vacina de influenza viva e atenuada, e vacina de ácido nucleico.

A China iniciou o desenvolvimento de vacinas logo no início de 2020, quando conseguiu isolar a primeira cepa do novo coronavírus ainda durante a primeira onda da pandemia. O país lançou sua primeira vacina contra a COVID-19, sob uso condicional, em 31 de dezembro de 2020, menos de um ano após o surto.

Três anos após o início da pandemia, a China aprovou 13 vacinas contra a COVID-19, incluindo cinco vacinas inativadas, cinco vacinas de proteína recombinante, duas vacinas de vetores virais e uma vacina de influenza viva e atenuada. No que diz ao respeito ao método de administração, 11 das vacinas são administradas por injeção, uma é inalável e outra é um spray nasal.

De acordo com Zhu Tao, cofundador e diretor científico da CanSino Biologics Inc, os métodos não convencionais - ou seja, a vacina inalável e o spray nasal - "simulam a infeção natural" e, em seguida, o fármaco induz uma proteção sistêmica, formando uma barreira imunológica de primeira linha para prevenir a entrada do vírus no trato respiratório.

Essas várias vacinas foram muito importantes quando o país lançou sua campanha para administrar o segundo reforço. De acordo com o plano anunciado pela Comissão Nacional de Saúde (CNS) em 13 de dezembro de 2022, oito vacinas estão aprovadas para o programa de segundo reforço, pois não fazem parte das categorias de fármacos que a maioria dos chineses recebeu anteriormente: duas vacinas inativadas da Sinopharm e da Sinovac e a vacina recombinante da CanSino.

A proteção contra a COVID-19 "aumenta significativamente" após a administração de dois tipos diferentes de vacinas, afirmou Zhong na conferência.

Ao longo dos últimos três anos, enquanto o as variantes do vírus se multiplicavam em todo o mundo, a China conseguiu implementar um programa de vacinação bem-sucedido para proteger seus cidadãos contra a COVID-19.

Três das vacinas desenvolvidas pela China foram aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para uso emergencial. A China também tem o maior número de planos de inoculação para suas vacinas contra a COVID-19, que se baseiam em vírus inativado, vetores virais e proteína recombinante. Em setembro, uma vacina de mRNA desenvolvida na China contra a COVID-19 recebeu permissão para uso emergencial na Indonésia.

Melhorar a vacinação dos idosos

Em antecipação a novas ondas de infeções de COVID-19, a China vem intensificando a vacinação entre os idosos, pois esse grupo corre maior risco de desenvolver sintomas graves após o contágio.

No dia 28 de Novembro de 2022, 86% das pessoas com mais de 60 anos haviam recebido a vacinação completa. No entanto, essa porcentagem era significativamente menor entre os cidadãos com mais de 80 anos: apenas 65%. Cerca de 25 milhões de pessoas com mais de 60 anos ainda não receberam as vacinas.

De acordo com Xia Gang, funcionário da Administração Nacional para a Prevenção e Controle de Doenças, o motivo dessa diferença é o fato dos cidadãos mais idosos não estarem conscientizados e terem algumas reservas sobre as doses da vacina.

Zheng Zhongwei, diretor da equipe de pesquisa e desenvolvimento de vacinas da CNS, explicou em uma entrevista que "a vacina chinesa contra a COVID-19 é tão segura quanto outras vacinas", acrescentando que os dados mostram que a taxa de reações adversas entre os idosos "pode ser até mesmo um pouco menor do que entre os jovens".

Com uma população de 1,4 bilhões de habitantes, a China administrou quase 3,46 bilhões de doses de vacinas contra a COVID-19 em todo o país e forneceu mais de 2 bilhões de doses em todo o mundo.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-19/New-Approaches-How-China-pushes-COVID-19-vaccine-R-D-and-inoculation-1fTyJSviqbe/index.html

FONTE CGTN

