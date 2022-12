CGTN : nouvelles approches : comment la Chine encourage la R&D et l'inoculation du vaccin COVID-19

PÉKIN, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La Chine a maintenant renforcé la priorité de la vaccination contre le COVID-19, en particulier parmi les groupes vulnérables tels que les personnes âgées, afin de renforcer la protection des personnes contre le virus.

Cette stratégie prend de l'importance à mesure que le pays assouplit ses mesures de lutte contre le virus, ce qui permettra d'équilibrer le contrôle de l'épidémie et les moyens de subsistance de la société.

Selon Zhong Nanshan, le plus grand spécialiste chinois de l'épidémiologie et des maladies respiratoires, qui s'exprimait lors d'une conférence médicale le 9 décembre, les politiques de lutte contre le COVID-19 devraient se concentrer non plus sur la prévention de la propagation des infections, mais sur la prévention des infections graves. Il a souligné que la vaccination complète joue un rôle crucial dans le cadre des mesures d'optimisation récemment mises en œuvre par le pays.

Selon M. Zhong, la meilleure façon de renforcer le système immunitaire des personnes contre le COVID-19 est de recevoir un autre vaccin comme deuxième rappel, qui est développé par une technologie différente, pour obtenir une protection maximale.

La R&D a commencé tôt

La Chine a développé plus d'une douzaine de vaccins COVID-19. Elle a fait des progrès substantiels dans le développement de vaccins dans cinq technologies différentes, notamment le vaccin inactivé, le vaccin à vecteur viral, le vaccin à protéine recombinante, le vaccin vivant atténué contre la grippe et le vaccin à acide nucléique.

Le pays a commencé à développer des vaccins dès le début de 2020, lorsqu'il a réussi à isoler la première nouvelle souche de coronavirus au cours de la première vague d'épidémie. Le 31 décembre 2020, soit moins d'un an après l'épidémie, le pays a mis à la disposition du public son premier vaccin COVID-19 sous condition.

Trois ans après le début de la pandémie, la Chine a approuvé 13 vaccins COVID-19, dont cinq vaccins inactivés, cinq vaccins à base de protéines recombinantes, deux vaccins à vecteur viral et un vaccin vivant atténué contre la grippe. En matière de méthode d'administration, 11 d'entre eux sont des injections, un est inhalable et un est un spray nasal.

Le vaccin inhalable non conventionnel et le spray nasal ont « simulé l'infection naturelle », selon Zhu Tao, cofondateur et directeur scientifique de CanSino Biologics Inc, où le médicament a induit une protection systémique, formant une barrière immunitaire de première ligne pour empêcher l'invasion du virus dans les voies respiratoires.

Les multiples vaccins ont été utiles au moment où le pays a lancé sa campagne pour que les gens reçoivent le deuxième rappel. Selon le plan annoncé par la Commission nationale de la santé (NHC) le 13 décembre 2022, huit vaccins sont éligibles dans le plan en tant que deuxième rappel, car il s'agit de types de vaccins différents des deux vaccins inactivés de Sinopharm et Sinovac et d'un vaccin recombinant de CanSino, que la majorité des Chinois ont reçu comme choix de vaccination précédente.

La protection contre le COVID-19 est « considérablement renforcée » après l'administration de deux types de vaccins différents, a déclaré M. Zhong lors de la conférence.

Au cours de ces trois années, la Chine a mené à bien la vaccination de sa population grâce au développement avancé de son vaccin, alors que le virus a évolué et que de nombreuses variantes ont fait rage dans le monde.

À ce jour, trois des vaccins mis au point par la Chine ont été approuvés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour un usage d'urgence. La Chine est également le pays qui a le plus grand nombre de plans d'inoculation pour ses vaccins COVID-19 développés au niveau national, qui sont basés sur un virus inactivé, un vecteur viral et une protéine recombinante. Un vaccin COVID-19 à ARNm développé par la Chine a reçu l'autorisation d'être utilisé en urgence en Indonésie en septembre dernier.

Améliorer la vaccination des personnes âgées

La Chine a intensifié la vaccination des personnes âgées pour renforcer leur protection en prévision des vagues d'infections au COVID-19, car elles présentent un risque élevé de développer des symptômes graves une fois infectées.

Au 28 novembre 2022, 86 % des personnes âgées de plus de 60 ans avaient reçu une vaccination complète, tandis que seulement 65 % des personnes âgées de plus de 80 ans avaient reçu une vaccination complète. Environ 25 millions de personnes âgées de plus de 60 ans n'ont pas encore été vaccinées.

Xia Gang, un fonctionnaire de l'Administration nationale de la prévention et du contrôle des maladies, a déclaré que les raisons de cette situation sont dues au fait que les aînés ne sont pas sensibilisés et ont des inquiétudes quant aux vaccins.

Zheng Zhongwei, chef de l'équipe de recherche et de développement des vaccins du NHC, a expliqué dans une interview que « la sécurité du vaccin chinois COVID-19 est tout aussi sûre que celle des autres vaccins existants », ajoutant que les données montrent que le taux d'effets indésirables chez les personnes âgées « peut même être un peu plus faible que chez les jeunes ».

La Chine, avec une population de 1,4 milliard d'habitants, a administré près de 3,46 milliards de doses de vaccins COVID-19 dans tout le pays et a fourni plus de 2 milliards de doses dans le monde entier.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-19/New-Approaches-How-China-pushes-COVID-19-vaccine-R-D-and-inoculation-1fTyJSviqbe/index.html

SOURCE CGTN