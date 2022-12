CGTN: nowe strategie: jak Chiny przyspieszają prace badawczo-rozwojowe nad szczepionkami przeciwko COVID-19 i szczepieniami

PEKIN, 21 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Chiny obecnie rozszerzają szczepienia przeciwko COVID-19, traktując je priorytetowo, w szczególności jeżeli chodzi o grupy narażone na zagrożenie, tak jak osoby starsze, w celu dalszego ugruntowania ochrony przeciwko wirusowi.

Strategia ta nabrała szczególnego znaczenia w momencie, gdy kraj zniósł pewne ograniczenia związane z wirusem, co przyczyniło się do uzyskania równowagi pomiędzy kontrolą epidemii i życiem społecznym.

Punkt ciężkości strategii przeciwko COVID-19 powinien przenieść się z „unikania rozprzestrzeniania się infekcji" na „zapobieganie ciężkiemu przebiegowi choroby", jak stwierdził Zhong Nanshan, jeden z najlepszych chińskich specjalistów epidemiologii i chorób układu oddechowego podczas konferencji medycznej, która odbyła się 9 grudnia. Podkreślił, że pełne zaszczepienie odgrywa kluczową rolę w kontekście nowo wprowadzonych zoptymalizowanych środków ochronnych.

Zhong stwierdził, że najlepszym sposobem na wzmocnienie układu odpornościowego do walki przeciwko COVID-19 jest otrzymanie innej szczepionki w ramach drugiej dawki przypominającej, wyprodukowanej z zastosowaniem innej technologii, co pozwoli na uzyskanie maksymalnej ochrony.

Prace badawczo-rozwojowe rozpoczęto na wczesnym etapie

W Chinach opracowano kilkanaście szczepionek przeciwko COVID-19. Poczyniono znaczne postępy w obszarze opracowywania szczepionek w oparciu o pięć różnych technologii, w tym szczepionki inaktywowane, szczepionki wektorowe, szczepionki oparte na rekombinowanym białku, szczepionki żywe atenuowane przeciwko grypie i szczepionki oparte na kwasie nukleinowym.

W kraju rozpoczęto prace nad szczepionkami już na początku 2020 roku, kiedy to pomyślnie wyizolowano pierwszy szczep nowego koronawirusa podczas pierwszej fali zachorowań. Pierwszą szczepionkę przeciwko COVID-19 dopuszczono warunkowo do obrotu dnia 31 grudnia 2020 roku, czyli niespełna rok po wybuchu pandemii.

Po trzech latach trwania pandemii, w Chinach zatwierdzono 13 szczepionek przeciwko COVID-19, w tym pięć szczepionek inaktywowanych, pięć szczepionek opartych na rekombinowanym białku, dwie szczepionki wektorowe i jedną żywą atenuowaną szczepionkę przeciwko grypie. Jeśli chodzi o drogę podania, 11 z nich przyjmowanych jest w formie zastrzyku, jedna jest szczepionką wziewną, a kolejna podawana jest w formie sprayu do nosa.

Niekonwencjonalna szczepionka wziewna i spray do nosa „symulują naturalną drogę zakażenia", jak stwierdził Zhu Tao, współzałożyciel i dyrektor naukowy CanSino Biologics Inc, a preparat wywołuje reakcję obronną organizmu, tworząc pierwszą linię bariery odpornościowej i zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusa w drogach oddechowych.

Ten szeroki wybór szczepionek okazał się przydatny, kiedy rozpoczęto ogólnokrajową akcję przyjmowania drugiej dawki przypominającej. Według planu ogłoszonego przez Narodową Komisję Zdrowia (NHC) 13 grudnia 2022 roku, osiem szczepionek zakwalifikowano jako drugą dawkę przypominającą, ponieważ są one innego typu niż dwie szczepionki inaktywowane firm Sinofar i Sinovac oraz szczepionka rekombinowana firmy CanSino, które większość mieszkańców Chin otrzymało w ramach pierwszego szczepienia.

Ochrona przeciwko COVID-19 jest „znacznie wzmocniona" po przyjęciu dwóch różnych rodzajów szczepionek, powiedział Zhong podczas konferencji.

W okresie tych trzech lat, Chiny pomyślnie przeprowadziły akcję szczepień w celu ochrony ludności, przy wsparciu zaawansowanych prac rozwojowych w dziedzinie szczepień, podczas gdy wirus mutował tworząc liczne warianty, różniące się między sobą w wielu miejscach na świecie.

Jak dotąd, trzy ze szczepionek opracowanych w Chinach uzyskało pozytywną opinię Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla stosowania w nagłych przypadkach. Większość chińskich programów szczepień z zastosowaniem szczepionek przeciwko COVID-19 opracowanych w kraju opiera się na inaktywowanych wirusach, wektorach wirusowych i rekombinowanych białkach. Opracowana w Chinach szczepionka mRNA przeciwko COVID-19 zyskała pozwolenie do stosowania w nagłych wypadkach w Indonezji we wrześniu bieżącego roku.

Poprawa wskaźników szczepień wśród osób starszych

Chiny rozszerzają zasięg szczepień wśród osób starszych, aby zapewnić mocniejszą ochronę w oczekiwaniu na kolejne fale zachorowań na COVID-19, ponieważ ta grupa charakteryzuje się wyższym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby.

Według danych aktualnych na dzień 28 listopada 2022 r., 86 procent osób powyżej 60. roku życia otrzymało pełny cykl szczepień, podczas gdy odsetek w pełni zaszczepionych osób powyżej 80. roku życia wynosił jedynie 65%. Około 25 milionów osób powyżej 60. roku życia nie otrzymało jeszcze szczepionek.

Xia Gang, urzędnik z Krajowej Administracji ds. Zapobiegania Chorobom i ich Kontroli powiedział, że powodem tej sytuacji jest niska świadomość wśród osób starszych, które również mają obawy związane z przyjęciem szczepionki w formie zastrzyku.

Zheng Zhongwei, szef zespołu badawczo-rozwojowego NHC wyjaśnił w udzielonym wywiadzie, że „bezpieczeństwo chińskich szczepionek przeciwko COVID-19 jest równie wysokie, jak w przypadku innych dostępnych szczepionek", dodając, że dane wykazały, że wskaźnik reakcji niepożądanych wśród seniorów „może być nawet nieco niższy niż u osób młodych".

W Chinach, kraju o ludności liczącej 1,4 miliarda, podano niemal 3,46 miliarda dawek szczepionek przeciwko COVID-19 w całym kraju i dostarczono ponad 2 miliardy dawek na całym świecie.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-19/New-Approaches-How-China-pushes-COVID-19-vaccine-R-D-and-inoculation-1fTyJSviqbe/index.html

SOURCE CGTN