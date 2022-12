CGTN: Nové prístupy: Prečo Čína zmierňuje obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19

PEKING, 20. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, neustále mutuje. Od začiatku pandémie pred tromi rokmi vírus zasiahol svet rôznymi mutáciami – alfa, beta, delta, gama a potom omikron – a pripravil o život milióny ľudí.

Wu Zunyou, hlavný epidemiológ Čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, v sobotu na výročnom stretnutí uviedol, že ak by sa najnovšie opatrenia Číny na zmiernenie obmedzení prijali na začiatku tohto roka, v roku 2022 by na čínskej pevnine došlo k 866 000 až 1 miliónu úmrtí súvisiacich s ochorením COVID.

Do novembra, kedy Čína oznámila svoje nové opatrenia na uvoľnenie série prísnych opatrení určených na monitorovanie a obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, krajina zaznamenala viac ako 5 000 úmrtí spôsobených týmto vírusom.

Nízky počet obetí na 1,4 miliardy obyvateľov sa nedosiahol ľahko. Keďže sa mnohé krajiny v uplynulých troch rokoch pokúšali o prísnejšie opatrenia a postupne sa ich vzdávali, Čína ich nenasledovala.

Za posledné tri roky sa miestne samosprávy vždy a všade, kde došlo k opätovnému výskytu ochorenia COVID-19, snažili čo najskôr zastaviť prenos vírusu, aj keď to znamenalo dočasné spomalenie sociálnej mobility a hospodárskych aktivít.

Krajina vydala a aktualizovala deväť verzií Protokolu o diagnostike a liečbe ochorenia COVID-19, ktorý poskytuje usmernenia na kontrolu šírenia a včasnú liečbu pacientov s ochorením COVID-19.

Čoskoro vyjde nové vydanie, uviedol minulý týždeň na prednáške o boji proti variantu omikron, ktorú zorganizovala Sunjatsenova univerzita, renomovaný čínsky odborník na respiračné choroby Zhong Nanshan a dodal, že nové vydanie bude podporovať hospodársky rozvoj na základe aktívnej prevencie a kontroly pandémie.

Všetky tieto opatrenia vychádzajúce z najnovšej situácie a mutácie vírusu boli zavedené s cieľom obmedziť šírenie vírusu vedecky podloženejším a cielenejším spôsobom, uviedla Čínska národná zdravotnícka komisia.

Menej smrtiaci omikron

Výskumníci zistili, že patogenita a virulencia kmeňa omikron sa v porovnaní s predchádzajúcimi kmeňmi COVID-19 znížila.

Štúdia vedená výskumníkmi z Hongkonskej univerzity v osobitnej administratívnej oblasti Hongkong a výskumníkmi z Chaj-nanskej lekárskej univerzity v juhočínskej provincii Chaj-nan, uverejnená 21. januára v časopise Nature, ukázala, že replikácia a patogenita variantu omikron vírusu SARS-CoV-2 u myší je oslabená v porovnaní s divokým typom kmeňa a variantmi alfa, beta a delta.

Podobný názor vyslovila v novembri v časopise Science Advances aj Neeltje van Doremalen, výskumná pracovníčka laboratória virológie Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby pri Národnom inštitúte zdravia Spojených štátov amerických. Údaje ukázali, že omikron sa u makakov rézus replikuje na nižších úrovniach ako delta, čo vedie k zníženiu klinického ochorenia.

Ďalší krok Číny na pozadí omikronu

Čínski výskumníci sú v tejto oblasti optimistickí, pretože vírus omikron je zatiaľ dominantný.

Epidemiológ Wu uviedol, že podiel ťažkých a kritických prípadov ochorenia na všetkých potvrdených prípadoch v Číne klesol zo 16,47 % v roku 2020 na 3,32 % v roku 2021. K 5. decembru 2022 to bolo 0,18 %.

Zhang Wenhong, vedúci Centra pre infekčné choroby šanghajskej nemocnice Huashan pri Univerzite Fu-tan, na konferencii uviedol, že vzhľadom na to, že imunitný systém človeka sa postupne dostáva do rovnováhy s kmeňom omikron, je nepravdepodobné, že by sa vyskytol nákazlivejší kmeň.

Podľa Zhanga je „isté", že Čína sa dostáva z tejto pandémie a trend sa nezvráti, ale starší ľudia a iné zraniteľné skupiny musia byť stále riadne chránené, pričom vyzval seniorov, aby sa dali zaočkovať.

Čínska vláda nedávno zverejnila plán zameraný na rozšírenie očkovania starších ľudí s cieľom lepšie chrániť túto zraniteľnú skupinu.

Plán vyzýva na urýchlenie zvyšovania zaočkovanosti u ľudí vo veku 80 rokov a viac a tiež na ďalšie zvyšovanie zaočkovanosti u ľudí vo veku 60 až 79 rokov.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie, 14. decembra uviedol, že „dúfa", že pandémia COVID-19 sa už budúci rok nebude považovať za celosvetovú mimoriadnu situáciu.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-19/-New-Approaches-Alpha-to-Omicron-why-China-is-easing-COVID-controls-1fS73iihxZu/index.html

