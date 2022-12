CGTN: nowe podejście: dlaczego Chiny łagodzą obostrzenia związane z pandemią koronawirusa

PEKIN, 20 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- SARS-CoV-2, wirus wywołujący COVID-19, stale mutuje. Od początku pandemii, która trwa już trzy lata, wirus pokazywał światu różne oblicza - warianty Alfa, Beta, Delta, Gamma, a następnie Omikron - pozbawiając życia miliony ludzi.

Wu Zunyou, główny epidemiolog w Chińskim Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, powiedział w minioną sobotę podczas dorocznego posiedzenia, że gdyby najnowsze działania podjęte przez kraj w celu złagodzenia obostrzeń zostały wdrożone już na początku roku 2022, w Chinach kontynentalnych odnotowano by od 866 tys. do 1 mln zgonów związanych z COVID-19 na przestrzeni bieżącego roku.

Do czasu ogłoszenia przez Chiny w listopadzie br. nowej polityki luzowania restrykcji wprowadzonych w celu monitorowania i ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, w kraju odnotowano ponad 5 tys. zgonów wskutek zachorowań na COVID-19.

Utrzymanie liczby zgonów na tak niskim poziomie w populacji liczącej 1,4 miliarda osób nie przyszło łatwo. W ciągu ostatnich trzech lat wiele krajów wprowadzało i znosiło obostrzenia jedno po drugim, jednak Chiny nie poszły ich śladem.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat wszędzie tam, gdzie dochodziło do wzrostu zakażeń koronawirusem, samorządy lokalne starały się jak najszybciej zatrzymać jego transmisję, nawet jeśli oznaczało to tymczasowe spowolnienie mobilności społecznej i działalności gospodarczej.

Kraj wydał i zaktualizował dziewięć wersji Protokołu diagnozy i leczenia COVID-19, zawierającego wytyczne dotyczące ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa i zapewnienia terminowego leczenia pacjentów z COVID-19.

Jak zapowiedział Zhong Nanshan, uznany chiński ekspert w dziedzinie chorób układu oddechowego, podczas wykładu na temat walki z Omikronem, wygłoszonego w zeszłym tygodniu na Uniwersytecie Sun Yat-sen, wkrótce wydana zostanie nowa wersja Protokołu. Zhong wyjaśnił, że przewidziano w niej działania sprzyjające rozwojowi gospodarczemu w oparciu o aktywne zapobieganie i kontrolę pandemii.

Wszystkie te środki, opracowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji i mutacji, zostały wprowadzone w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa w sposób bardziej celowy i w większej mierze oparty na nauce, co podkreśla chińska Narodowa Komisja Zdrowia.

Niższa śmiertelność wariantu Omikron

Naukowcy stwierdzili, że zakaźność i zjadliwość wariantu Omikron zmniejszyła się w porównaniu z poprzednimi szczepami koronawirusa.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Hong Kongu w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hong Kongu oraz naukowców z Uniwersytetu Medycznego Hainan w prowincji Hainan na południu Chin, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Nature" w dniu 21 stycznia, wykazało, że replikacja i zakaźność wariantu Omikron wirusa SARS-CoV-2 u myszy są niższe w porównaniu ze szczepem wirusa typu dzikiego oraz z wariantami Alfa, Beta i Delta.

Neeltje van Doremalen, badaczka z Laboratorium Wirusologii Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych podlegającego Narodowym Instytutom Zdrowia Stanów Zjednoczonych, przedstawiła podobną opinię w listopadzie w czasopiśmie „Science Advances". Z danych uzyskanych w badaniu na makakach królewskich wynika, że Omikron ulega replikacji w niższym stopniu niż Delta, co skutkuje zmniejszeniem liczby zachorowań.

Kolejny ruch Chin w kontekście wariantu Omikron

Chińscy naukowcy z optymizmem przyjmują sytuację, w której na chwilę obecną dominującym wariantem wirusa jest Omikron.

Epidemiolog Wu powiedział, że odsetek ciężkich i krytycznych przypadków choroby wśród wszystkich potwierdzonych przypadków w Chinach spadł z 16,47% w 2020 r. do 3,32% w 2021 r., z kolei 5 grudnia 2022 r. wynosił on 0,18%.

Zhang Wenhong, dyrektor Centrum Chorób Zakaźnych ze Szpitala Huashan przy Uniwersytecie Fudan w Szanghaju, powiedział podczas konferencji, że układ odpornościowy człowieka coraz lepiej radzi sobie z wariantem Omikron i jest mało prawdopodobne, że pojawi się teraz bardziej zakaźny szczep.

Jak podkreślił Zhang, jest już „przesądzone", że Chiny wychodzą z pandemii, a trend ten nie ulegnie odwróceniu, jednak osoby starsze i inne szczególnie narażone grupy muszą nadal być odpowiednio chronione. Zhang tym samym zachęca seniorów do szczepień.

Chiński rząd opublikował w ostatnim czasie plan mający na celu zwiększenie liczby szczepień wśród osób starszych, aby lepiej chronić tę wrażliwą grupę.

W planie nawołuje się do podjęcia wysiłków na rzecz przyspieszenia wzrostu wskaźnika szczepień wśród osób w wieku 80 lat i więcej, a także do dalszej poprawy wskaźnika szczepień wśród osób w wieku od 60 do 79 lat.

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził w dniu 14 grudnia nadzieję, że pandemia COVID-19 w którymś momencie przyszłego roku przestanie być uznawana za globalny stan wyjątkowy.

