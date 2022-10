CGTN: Nový rozvoj otvorenej Číny prináša svetu nové príležitosti

PEKING, 18. októbra 2022 /PRNewswire/ -- 20. národný zjazd Komunistickej strany Číny (KSČ), najdôležitejšia politická udalosť krajiny v tomto roku, sa začal v nedeľu vo Veľkej sále ľudu v Pekingu.

Si Ťin-pching vo svojej správe pre 20. národný kongres KSČ viac ako 100-krát spomenul „rozvoj", čím ukázal svetu neochvejný záväzok Číny urýchliť vytvorenie nového modelu rozvoja a pokračovať vo vysokokvalitnom rozvoji.

Si Ťin-pching vyzval na úplné a verné uplatňovanie novej filozofie rozvoja krajiny na všetkých frontoch, pokračovanie v reformách na rozvoj socialistického trhového hospodárstva, podporu otvárania sa na vysokej úrovni a urýchlenie úsilia o podporu nového modelu rozvoja, ktorý je zameraný na domácu ekonomiku a vyznačuje sa pozitívnou interakciou medzi domácimi a medzinárodnými hospodárskymi tokmi.

Príležitosti pre svet

Hrubý domáci produkt (HDP) Číny sa za posledné desaťročie zvýšil z 54 biliónov jüanov na 114 biliónov jüanov a predstavuje 18,5 % svetovej ekonomiky, čo znamená nárast o 7,2 percentuálneho bodu, povedal Si Ťin-pching.

V správe zverejnenej minulý mesiac Národný štatistický úrad (NBS) uviedol, že Čína prispela k svetovému hospodárskemu rastu v rokoch 2013 až 2021 v priemere na úrovni až 38,6 %, čo je viac ako krajiny G7 spolu.

Len v roku 2021 predstavoval podľa správy NBS ekonomický agregát Číny 18,5 % z celkového svetového prepočtu meny na základe priemerných ročných výmenných kurzov, čo je druhý najväčší na svete a oproti roku 2012 ide o nárast o 7,2 percenta.

Uprostred prebiehajúcej pandémie COVID-19 a rastúceho protekcionizmu a antiglobalizácie Čína predstavila svoj nový model rozvoja „duálneho obehu", kde sa vnútorné a vonkajšie trhy môžu navzájom posilňovať, pričom základom je domáci trh.

Nový model rozvoja Číny nie je slučkou rozvoja za zatvorenými dverami, povedal Si Ťin-pching a zdôraznil, že Čína je odhodlaná presadzovať svoju základnú národnú politiku otvárania sa vonkajšiemu svetu a presadzuje obojstranne výhodnú stratégiu otvárania sa.

„Svojím rozvojom sa snaží vytvárať nové príležitosti pre svet a prispievať svojím dielom k budovaniu otvorenej globálnej ekonomiky, ktorá prináša väčšie výhody všetkým ľuďom," dodal.

Otváranie sa na vysokej úrovni

Vďaka 82 trasám sa nákladné vlaky medzi Čínou a Európou teraz dostanú do 200 miest v 24 európskych krajinách a tvoria tak dopravnú sieť pokrývajúcu celú Európu. Podľa údajov vydaných spoločnosťou China State Railway Group Co., Ltd., sa počas prvých ôsmich mesiacov roku 2022 počet nákladných vlakov medzi Čínou a Európou medziročne zvýšil o 5 % na 10 575, pričom celkovo sa prepravilo 1,02 milióna TEU tovaru, čo je nárast o 6 percent oproti predchádzajúcemu roku.

Ide len o malú ukážku toho, ako môže iniciatíva Jedno pásmo, jedna cesta (BRI) zlepšiť prepojenie s cieľom podnietiť globálnu prosperitu v čase pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 a pomalého globálneho rastu.

Podľa čínskeho ministerstva obchodu dosiahol celkový objem obchodu s tovarom medzi Čínou a krajinami pozdĺž trás BRI od roku 2013 do roku 2021 takmer 11 biliónov USD, zatiaľ čo obojsmerné investície presiahli 230 miliárd USD.

Si Ťin-pching vo svojej správe ocenil iniciatívu BRI ako snahu o spoluprácu a uviedol, že to dokazuje, že Čína v poslednom desaťročí sledovala proaktívnejšiu stratégiu otvárania sa.

Medzinárodné spoločenstvo privítalo iniciatívu BRI ako verejné dobro aj ako platformu spolupráce, zdôraznil a dodal, že Čína je hlavným obchodným partnerom pre viac ako 140 krajín a regiónov, je lídrom na svete v celkovom objeme obchodu s tovarom a je hlavnou destináciou pre globálne investície a vedúcou krajinou v investíciách do zahraničia.

Si Ťin-pching tiež prisľúbil, že Čína bude neustále rozširovať inštitucionálne otváranie sa, pokiaľ ide o pravidlá, predpisy, riadenie a normy.

Bude vyvíjať úsilie na urýchlenie transformácie krajiny na obchodníka s kvalitou, na podporu vysokokvalitného rozvoja iniciatívy BRI a zachovanie rozmanitosti a stability medzinárodného hospodárskeho prostredia a obchodných vzťahov, dodal.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-16/An-open-China-s-new-development-brings-new-opportunities-for-the-world-1ebpsL8hblC/index.html

SOURCE CGTN