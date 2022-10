CGTN: Další rozvoj otevřené Číny přináší světu nové příležitosti

PEKING, 18. října 2022 /PRNewswire/ -- Ve Velkém sále lidu v Pekingu začal v neděli 20. celostátní sjezd Komunistické strany Číny (KS Číny), který je nejdůležitější politickou událostí v zemi tohoto roku.

Si Ťin-pching přednesl na 20. celostátním sjezdu KS Číny zprávu, v níž zmínil více než stokrát slovo „rozvoj" a ukázal tak celému světu neochvějné odhodlání Číny urychlit vytváření nového modelu rozvoje a usilovat o vysoce kvalitní rozvoj.

Si vyzval k plnému a věrnému uplatňování nové filozofie rozvoje země na všech frontách, k pokračování reforem zaměřených na rozvoj socialistického tržního hospodářství, k podpoře vysokého standardu otevírání světu a k urychlení úsilí o podporu nového modelu rozvoje, který je zaměřen na domácí ekonomiku a vyznačuje se pozitivní synergií mezi domácími a mezinárodními ekonomickými toky.

Příležitosti pro celý svět

Hrubý domácí produkt (HDP) Číny vzrostl v uplynulém desetiletí z 54 bilionů jüanů na 114 bilionů jüanů a dosáhl podílu 18,5 % na světové ekonomice, což představuje nárůst o 7,2 %, uvedl Si.

Ve zprávě zveřejněné minulý měsíc uvedl Národní statistický úřad (NBS), že Čína se v letech 2013 až 2021 podílela na světovém hospodářském růstu v průměru až 38,6 %, což je více než země G7 dohromady.

V samotném roce 2021 představoval ekonomický agregát Číny 18,5 % celkového světového růstu, což je druhý největší podíl na světě a o 7,2 procentního bodu více než v roce 2012, uvádí zpráva NBS.

Na pozadí probíhající pandemie COVID-19 a rostoucího protekcionismu a antiglobalizace představila Čína svůj nový rozvojový model „dvojího oběhu", kdy se vnitřní a vnější trhy mohou vzájemně posilovat, přičemž hlavním pilířem je domácí trh.

Nový model rozvoje Číny se nemá zacyklit za zavřenými dveřmi, uvedl Si a zdůraznil, že Čína je oddána své základní národní politice otevírání se vnějšímu světu, v němž realizuje vzájemně výhodnou strategii.

„Cílem tohoto modelu je vytvářet vlastním rozvojem nové příležitosti pro celý svět a přispívat svým dílem k budování otevřené globální ekonomiky, která přináší větší prospěch všem národům," dodal.

Vysoký standard otevírání se vnějšímu světu

Nákladní vlaky Čína-Evropa nyní zajíždějí po 82 trasách do 200 měst ve 24 evropských zemích a vytvářejí tak dopravní síť pokrývající celou Evropu. Podle údajů vydaných společností China State Railway Group Co., Ltd. vzrostl v prvních osmi měsících roku 2022 vzrostl počet jízd nákladních vlaků Čína-Evropa meziročně o 5 % na celkem 10 575, přičemž bylo přepraveno celkem 1,02 milionu TEU zboží, což je o 6 % více než před rokem.

To vše je jen malá ukázka toho, jak může iniciativa Nové hedvábné stezky (Belt and Road Initiative, BRI) zlepšit konektivitu a podpořit globální prosperitu uprostřed přetrvávající pandemie COVID-19 a utlumeného globálního růstu.

Podle čínského ministerstva obchodu dosáhl v letech 2013 až 2021 celkový objem obchodu se zbožím mezi Čínou a zeměmi podél tras BRI téměř 11 bilionů dolarů a obousměrné investice přesáhly 230 miliard dolarů.

Si ve své zprávě ocenil BRI jako projekt vzájemné spolupráce a označil ji za důkaz toho, že Čína v uplynulém desetiletí uplatňovala aktivnější strategii otevírání se světu.

Mezinárodní společenství přivítalo BRI nejen jako veřejný statek, ale i jako platformu spolupráce, zdůraznil a dodal, že Čína je významným obchodním partnerem pro více než 140 zemí a regionů, je světovou špičkou v celkovém objemu obchodu se zbožím i hlavní destinací pro globální investice a vedoucí zemí v oblasti odchozích investic.

Si rovněž přislíbil, že Čína bude neustále pokračovat v institucionálním otevírání se světu na poli pravidel, předpisů, řízení a standardů.

Na závěr ujistil, že bude vyvinuto úsilí o urychlení transformace země v kvalitního obchodníka, podporu vysoce kvalitního rozvoje BRI i zachování rozmanitosti a stability mezinárodního hospodářského prostředí a obchodních vztahů.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-16/An-open-China-s-new-development-brings-new-opportunities-for-the-world-1ebpsL8hblC/index.html

SOURCE CGTN