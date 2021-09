Budování přiměřeně prosperující společnosti

„Díky neustálému úsilí celé strany a celého národa jsme dosáhli prvního stoletého cíle, kterým bylo vybudování ve všech ohledech přiměřeně prosperující společnosti," oznámil čínský prezident Si Ťin-pching na oslavách u příležitosti stého výročí založení Komunistické strany Číny (KS Číny) 1. července.

Čína tímto oznámením přinesla historické řešení problému absolutní chudoby. Země nyní směřuje ke splnění druhého stoletého cíle, kterým je vybudování Číny na úroveň významné moderní socialistické země ve všech ohledech.

Během osmi let se Číně podařilo vymanit z chudoby posledních 98,99 milionu chudých lidí, 832 chudých okresů a 128 tisíc vesnic.

Čína vynaložila na vymýcení chudoby téměř 1,6 bilionu jüanů (zhruba 246 miliard USD) prostřednictvím strategie cíleného snižování chudoby, která se snaží s chudobou bojovat prostřednictvím rozvoje.

Od 18. celostátního sjezdu Komunistické strany Číny (KS Číny) v roce 2012 byl Si předsedou celkem sedmi ústředním sympoziím o snižování chudoby, uskutečnil více než 50 cest, na kterých se seznamoval s možnostmi snižování chudoby, a navštívil všech 14 sousedících chudých oblastí Číny.

Do první linie boje proti chudobě byly vyslány miliony kádrů. Více než 1 800 jejich pracovníků přišlo při naplňování velkých cílů země o život.

Podle Siových slov představuje vymýcení absolutní chudoby pro Čínu zázračný úspěch. Vítězství bylo dosaženo společným úsilím celé strany i celého národa.

Pokroky ve výzkumu vesmíru

Dalším vrcholem roku 2021 je čínský vesmírný sen. Poté, co se trojice čínských kosmonautů 17. září úspěšně vrátila na Zemi a ukončila tak tříměsíční vesmírný let, prohlásila Čína pilotovaný let lodi Šen-čou 12 za úspěšný.

29. dubna Čína vypustila modul Tchien-che, hlavní modul čínské vesmírné stanice. Jak konstatoval Si během rozhovoru s astronauty, který uskutečnil 23. června, „výstavba vesmírné stanice je pro čínský vesmírný program významným milníkem, který představuje průkopnický příspěvek k mírovému využití vesmíru lidstvem."

Slova prezidenta Siho ukazují neúnavnost Číny v jejím úsilí o průzkum vesmíru. Si ve skutečnosti vždy pečlivě sledoval rozvoj čínského leteckého průmyslu.

Od 18. celostátního sjezdu KS Číny v roce 2012 vydal čínský prezident několik důležitých pokynů, týkajících se jeho rozvoje v naději, že bude díky inovacím a soběstačnosti pokračovat v nových přelomových objevech.

V období uplynulých 50 let od vypuštění první čínské umělé družice Tung-fang-chung 1 až po misi kosmické lodi Šen-čou 12 Čína prokázala své úsilí o naplnění snu „vydat se ke hvězdám a natáhnout ruku k Měsíci".

Stoletý olympijský sen

S blížícími se zimními olympijskými hrami v Pekingu v roce 2022 se Číně již podruhé splnil sen o možnosti uspořádat olympijské hry, díky čemuž se Peking stane také prvním městem na světě, který hostoval jak letní, tak zimní olympijské hry.

Od snů o pořádání olympijských her v roce 1908 až po jeho vytoužené naplnění uspořádáním letních olympijských her v roce 2008 byl tento stoletý sen průvodcem čínského národa na jeho cestě k prosperitě.

Čína nyní zve celý svět, aby se připojil k „nádherným, výjimečným a pozoruhodným" zimním olympijským hrám. Při pohledu do budoucna je jasné, že na splnění čekají další čínské sny.

