CGTN: os chineses estão compartilhando suas experiências com a COVID enquanto medidas estão sendo otimizadas

PEQUIM, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Vincent Zhong é um YouTuber chinês de tecnologia com mais de 372.000 seguidores. Além de smartphones, fones de ouvido e laptops, Zhong recentemente tirou da caixa uma coisa especial: COVID-19.

"Estou ferrado", disse Zhong em um vídeo mostrando um resultado positivo do teste de COVID em 2 de dezembro. "Quero compartilhar com vocês minha experiência com o vírus e espero que você possa aprender mais sobre isso para se preparar".

Zhong descreveu seus sentimentos durante os primeiros oito dias após a infecção, dizendo que o vírus é "definitivamente mais do que uma gripe forte" e que pode trazer "sérios problemas".

O vídeo foi o mais visualizado do canal de Zhong no mês passado, com mais de 200.000 cliques e mais de 2.000 comentários.

Zhong também publicou o vídeo no Bilibili, uma alternativa em lingua chinesa para o YouTube, atraindo mais de cinco milhões de visualizações e uma discussão acalorada entre os mais de 18.000 comentários.

"Esse é o novo normal para nós", disse o comentário principal, com quase 50.000 curtidas. "Somos responsáveis pela nossa própria saúde".

"A pré-condição é", disse outro comentário com 30.000 curtidas. "Zhong era um adulto saudável sem nenhuma doença subjacente".

Muitas celebridades online, voltadas para a saúde ou não, estão criando conteúdo nas plataformas chinesas sobre pessoas que pegaram COVID assim como Zhong, enquanto a China otimiza suas políticas de controle sobre a doença.

Fundador do site de comércio eletrônico JD.com, Liu Qiangdong, compartilhou recentemente suas experiências em uma rede interna da empresa, dizendo que a doença é "menos grave do que um resfriado comum". Ele também disse aos funcionários para não se preocupar muito com a COVID, o que gerou algumas críticas com muitas pessoas nas redes sociais dizendo o contrário.

"É bom que muitas celebridades estejam compartilhando seus pensamentos", disse Zhang Wenhong, um especialista em doenças infecciosas com sede em Xangai com mais de quatro milhões de seguidores no microblog do Weibo. "Esta é uma boa maneira de aliviar o medo do público".

Zhang previu que a China deve enfrentar alguns picos de infecções, cada um mais fraco que o anterior, antes que a doença se torne uma doença infecciosa sazonal.

Os usuários comuns da Internet também estão compartilhando ativamente suas experiências com a COVID e divulgando dicas para se recuperar da doença. Muitas pessoas disseram que a dor de garganta é péssima, e que drogas antipiréticas podem aliviar a febre.

Além de celebridades e usuários, muitas agências governamentais também estão divulgando informações em relação a COVID e como recuperar a saúde se for infectado.

As autoridades de saúde estão frequentemente realizando conferências de imprensa para explicar as políticas atuais, que, em seguida, são amplificadas pelos meios de comunicação nacionais.

"Comprei mais medicamentos depois de ver o seu vídeo", comentou um usuário do Bilibili no vídeo de Zhong nove dias após seu lançamento. "O medicamento ajudou muito".

Link: https://news.cgtn.com/news/2022-12-12/The-Chinese-are-sharing-their-COVID-experiences-as-policy-optimized-1fI1H68HSak/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN