CGTN: Paralympische Winterspiele in Peking sind mehr als nur Sport

PEKING, 4. März 2022 /PRNewswire/ -- Die Förderung des Sports für Menschen mit Behinderungen ist zu einem festen Bestandteil der Bemühungen Chinas geworden, den Behinderten des Landes zu helfen. Die Ausrichtung der Paralympischen Winterspiele 2022 wird mehr Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen schaffen und es ihnen ermöglichen, ihre Träume zu verwirklichen, so Zhang Haidi, Vorsitzende des Chinesischen Behindertenverbandes und Leiterin der chinesischen Delegation für die Winter-Paralympics in Peking, in ihrem Exklusivartikel für Decision Makers. Decision Makers ist CGTNs globale Plattform für einflussreiche Führungskräfte, die ihre Ansichten zu Ereignissen mitteilen möchten, die die heutige Welt prägen.