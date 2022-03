Zhang foi uma participante importante da delegação que apresentou a proposta de Pequim para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2022. De acordo com ela, os Jogos Paralímpicos de Pequim de 2008 ajudaram muito a promover o desenvolvimento do trabalho com deficientes na China. Desde 2016, temos testemunhado o progresso contínuo dos esportes paralímpicos de inverno na China, com o número de atletas aumentando de menos de 50 para mais de 1.000, abrangendo todos os principais eventos dos Jogos de Inverno.

Para apoiar os Jogos Paralímpicos de Pequim de 2022, Zhang disse que a China fez todos os preparativos, desde a criação de uma equipe paralímpica de inverno competitiva até a construção da Arena nacional de esportes no gelo para pessoas com deficiências e muitas outras novas instalações com acessibilidade.

Como país sede dos Jogos Paralímpicos de 2022, a China está determinada a promover o desenvolvimento do trabalho em deficiência, melhorar o nível geral dos esportes paralímpicos e incentivar mais pessoas com deficiências a se envolverem nos esportes. Vale a pena mencionar que a China esteve entre os primeiros países a solicitar o desenvolvimento de uma convenção na ONU para proteger os direitos e interesses das pessoas com deficiências, e também esteve entre os primeiros grupos de países a assinar a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiências. Ao mesmo tempo, foram feitos esforços ativos para promover a inclusão das questões relacionadas às deficiências na Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030.

Em resumo, Zhang disse que os Jogos Paralímpicos desempenham um papel importante na proteção dos direitos e interesses das pessoas com deficiências, melhorando suas condições de vida e aumentando a conscientização social. O sucesso dos Jogos Paralímpicos de Pequim de 2008 abriu caminho para a anfitriã dos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2022 oferecer um palco para todas as pessoas com deficiências realizarem seus sonhos e mostrarem sua perseverança, determinação e possibilidades para todo o mundo.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-03/Beijing-Winter-Paralympic-Games-reflect-more-than-just-sports-184V8bTG5nq/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1758940/Beijing_Winter_Paralympic_Games_reflect_more_than_just_sports.jpg

FONTE CGTN

SOURCE CGTN