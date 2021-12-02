CGTN: Пэн Лиюань направляет послание учащимся школы Красной ленты в День борьбы со СПИДом
Dec 02, 2021, 15:20 ET
ПЕКИН, 2 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- В среду Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена председателя КНР Си Цзиньпина и Посол доброй воли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, направила видеопослание учащимся школы Красной ленты в городском округе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая в рамках мероприятия, посвященного 34-му Всемирному дню борьбы со СПИДом.
В этой школе обучаются ВИЧ-инфицированные дети. В этом году она отмечает 10-ю годовщину со дня своего основания.
Г-жа Пэн напомнила о приятных моментах, которые она разделила вместе с преподавателями и учащимися школы за последние десять лет, и призвала учеников продолжать радоваться жизни и наслаждаться счастливым детством.
На 10-м юбилейном мероприятии был продемонстрирован прогресс, достигнутый страной в области профилактики и борьбы со СПИДом, и в качестве положительного примера была приведена школа Красной ленты в Линьфэне. Были особо был отмечен доступ к бесплатному противовирусному лечению, усилия по предотвращению передачи заболевания от матери ребенку и работа по профилактике СПИДа в ключевых областях. Также подчеркивались усилия, предпринимаемые правительством и Коммунистической партией Китая, в частности инициативы, реализуемые в интересах детей, живущих с этим заболеванием.
На мероприятии с участием представителей соответствующих ведомств, преподавателей и учащихся школы, а также послов здоровья Красной ленты присутствовал заместитель директора Национальной комиссии здравоохранения Ван Хэшен (Wang Hesheng).
https://news.cgtn.com/news/2021-12-01/Peng-Liyuan-sends-message-to-Linfen-Red-Ribbon-School-students-15Dtd9tG6w8/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=BuqF_XhUcfU
SOURCE CGTN
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