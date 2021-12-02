CGTN: Пэн Лиюань направляет послание учащимся школы Красной ленты в День борьбы со СПИДом

Г-жа Пэн напомнила о приятных моментах, которые она разделила вместе с преподавателями и учащимися школы за последние десять лет, и призвала учеников продолжать радоваться жизни и наслаждаться счастливым детством.

На 10-м юбилейном мероприятии был продемонстрирован прогресс, достигнутый страной в области профилактики и борьбы со СПИДом, и в качестве положительного примера была приведена школа Красной ленты в Линьфэне. Были особо был отмечен доступ к бесплатному противовирусному лечению, усилия по предотвращению передачи заболевания от матери ребенку и работа по профилактике СПИДа в ключевых областях. Также подчеркивались усилия, предпринимаемые правительством и Коммунистической партией Китая, в частности инициативы, реализуемые в интересах детей, живущих с этим заболеванием.

На мероприятии с участием представителей соответствующих ведомств, преподавателей и учащихся школы, а также послов здоровья Красной ленты присутствовал заместитель директора Национальной комиссии здравоохранения Ван Хэшен (Wang Hesheng).

https://news.cgtn.com/news/2021-12-01/Peng-Liyuan-sends-message-to-Linfen-Red-Ribbon-School-students-15Dtd9tG6w8/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=BuqF_XhUcfU

SOURCE CGTN