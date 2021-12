CGTN: Peng Liyuan envia mensagem aos alunos da Linfen Red Ribbon no dia mundial da AIDS

Peng lembrou os momentos calorosos que passou com professores e alunos da escola na última década e incentivou os alunos a continuar a compartilhar amor e a desfrutar de uma infância feliz.

O evento do 10º aniversário apresentou o progresso feito no trabalho de prevenção e controle da AIDS no país, tomando a escola Linfen Red Ribbon como exemplo. O evento destacou casos típicos de tratamento antiviral gratuito, esforços para bloquear a transmissão da doença das mães para os bebês e o trabalho de prevenção da AIDS em áreas-chave. Também enfatizou os esforços feitos pelo governo e pelo Partido Comunista da China, especialmente as iniciativas tomadas para as crianças que vivem com a doença.

Wang Hesheng, vice-diretor da Comissão Nacional de Saúde, participou do evento com representantes de departamentos relevantes, professores e alunos da escola e embaixadores da Red Ribbon Health.

