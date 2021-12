CGTN: Peng Liyuan richtet am Welt-AIDS-Tag eine Botschaft an die Schüler der Linfen Red Ribbon School

PEKING, 2. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Botschafterin des guten Willens der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Tuberkulose und HIV/Aids, richtete am Mittwoch anlässlich einer Veranstaltung zum 34. Welt-Aids-Tag eine Videobotschaft an die Schüler der Linfen Red Ribbon School in der nordchinesischen Provinz Shanxi.

Die Schule bietet Bildung für Kinder, die mit HIV leben. Sie feiert in diesem Jahr den 10. Jahrestag ihrer Gründung.