CGTN : Peng Liyuan envoie un message aux élèves de l'école Linfen Red Ribbon à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida

Peng a rappelé les moments chaleureux qu'elle a passés avec les enseignants et les élèves de l'école au cours de la dernière décennie et a encouragé les élèves à continuer à partager leur amour et à profiter d'une enfance heureuse.

L'événement du 10e anniversaire a mis en lumière les progrès réalisés dans la prévention et la lutte contre le sida dans le pays en prenant comme exemple l'école Linfen Red Ribbon. Il a mis en évidence des cas typiques de traitement antiviral gratuit, des efforts pour bloquer la transmission de la maladie de la mère à l'enfant et des travaux de prévention du sida dans des domaines clés. Il a également souligné les efforts déployés par le gouvernement et le Parti communiste chinois, en particulier les initiatives prises pour les enfants vivant avec la maladie.

Wang Hesheng, directeur adjoint de la Commission nationale de la santé, a assisté à l'événement avec des représentants des départements concernés, des enseignants et des élèves de l'école, ainsi que des ambassadeurs de la santé œuvrant dans la lutte contre le sida.

