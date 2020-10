CGTN : Peng Liyuan félicite les lauréats du Prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes

Dans son message, Mme Peng félicite les lauréats, qui proviennent respectivement du Sri Lanka et du Kenya. En 2015, la Chine a créé le Prix pour l'éducation des filles et des femmes de concert avec l'UNESCO, et Mme Peng souligne que des millions de personnes consacrent leur vie à l'éducation des filles et des femmes en Chine.

Parmi elles, il y a Zhang Guimei : une enseignante qui exerce son métier depuis plus de 40 ans dans les régions montagneuses pauvres de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Elle a créé la première école secondaire pour filles entièrement gratuite en Chine, grâce à laquelle de nombreuses jeunes filles de familles défavorisées peuvent recevoir une éducation.

Mme Peng indique que cette année, 1,5 milliard d'élèves ont été forcés d'interrompre leurs cours en raison de la pandémie de COVID-19. Et que les filles ont été particulièrement touchées. Il faut trouver des moyens d'aider ces filles à retourner à l'école afin qu'elles ne soient pas laissées pour compte en raison de la pandémie.

Mme Peng ajoute que 63 % des adultes analphabètes dans le monde sont des femmes, et que l'éducation des filles et des femmes est essentielle, aujourd'hui comme pour l'avenir. Elle indique également que la Chine continuera de travailler avec l'UNESCO pour assurer le succès de ce prix de 2021 à 2025, et contribuera davantage à la promotion de l'éducation des filles et des femmes et à la réalisation des objectifs de développement durable.

Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO, remercie le gouvernement chinois d'avoir soutenu la création de ce prix.

Le Prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes souligne les contributions exceptionnelles et novatrices de personnes, d'institutions et d'organisations dont l'objectif est de promouvoir l'éducation des filles et des femmes.

