CGTN: Peng Liyuan gratuluje laureatkom Nagrody UNESCO w kategorii edukacji dziewcząt i kobiet

W materiale wideo Peng pogratulowała laureatkom ze Sri Lanki i Kenii. Nagroda UNESCO w dziedzinie edukacji kobiet została ustanowiona przez Chiny w 2015 r. Peng podkreśliła, że są miliony osób, które poświęcają życie krzewieniu oświaty wśród dziewcząt i kobiet z Chin.

Jedną z nich jest Zhang Guimei ‒ nauczycielka, która od ponad 40 lat pracuje na dotkniętych ubóstwem górskich terenach prowincji Yunnan w południowo-zachodnich Chinach. Jest ona założycielką pierwszej w całości nieodpłatnej szkoły średniej w Chinach, która umożliwiła zdobycie wykształcenia wielu dziewczętom z biednych rodzin.

W bieżącym roku półtora miliarda uczniów zostało zmuszonych do zawieszenia nauki z powodu pandemii koronawirusa. Jak podkreśla Peng, negatywne skutki w tym obszarze są szczególnie dotkliwe dla dziewcząt. Musimy znaleźć sposób, aby ułatwić im powrót do szkoły i nie dopuścić do sytuacji, by wskutek pandemii o nich zapomniano.

Jak zauważa Peng, wśród dorosłych analfabetów na całym świecie sześćdziesiąt trzy procent stanowią kobiety, zaś edukacja dziewcząt i kobiet niesie ogromne korzyści zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Chiny planują kontynuować współpracę z UNESCO w ramach przyznawania nagród w dziedzinie edukacji kobiet i dziewcząt w latach 2021-2025, zwiększając swój wkład w promowanie edukacji dziewcząt i kobiet oraz w realizację celów zrównoważonego rozwoju ‒ podkreśliła pierwsza dama.

Audrey Azoulay, dyrektor generalna UNESCO, podziękowała chińskiemu rządowi za wsparcie w ustanowieniu nagrody w dziedzinie edukacji kobiet.

Nagroda UNESCO w dziedzinie edukacji dziewcząt i kobiet przyznawana jest za wyjątkowy i innowacyjny wkład, jaki wnoszą osoby prywatne, instytucje i organizacje w promowanie edukacji dziewcząt i kobiet.

