CGTN: Peng Liyuan nalieha na Čínu a Indonéziu, aby zintenzívnili výmeny v oblasti verejného blaha

PEKING, 18. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, manželka čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, vyzvala Čínu a Indonéziu, aby posilnili výmeny v oblasti verejného blaha a spoločne zlepšili život a dobré životné podmienky ľudí.

Povedala to v stredu popoludní, počas svojho stretnutia s indonézskou prvou dámou Irianou Joko Widodo.

Peng vysoko ocenila nadšenie Iriany pre verejné blaho a informovala ju o aktívnych politikách a úspechoch Číny v liečbe a prevencii tuberkulózy (TBC) a HIV/AIDS.

Peng pôsobí od júna 2011 ako veľvyslankyňa dobrej vôle Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre TBC a HIV/AIDS. Dlhodobo obhajuje globálne úsilie v boji proti týmto chorobám. V prejave na videokonferencii k Svetovému dňu tuberkulózy 2022, ktorú organizovala WHO 24. marca, vyrozprávala svoje skúsenosti z návštevy mnohých zdravotníckych zariadení, škôl a komunít odkedy sa pred viac ako desiatimi rokmi zapojila do boja proti tuberkulóze.

Počas otváracieho ceremoniálu osobitného podujatia na vysokej úrovni prebiehajúceho popri stretnutí OSN na vysokej úrovni o AIDS v júni 2021 vyzvala ľudí zo všetkých oblastí života vo všetkých krajinách, aby sa spojili a podnikli kroky na posilnenie prevencie a liečby AIDS a TBC s cieľom prospieť celému ľudstvu a vybudovať globálnu komunitu zdravia pre všetkých.

Počas stredajšieho podujatia študenti Konfuciovho inštitútu cestovného ruchu Indonézskej univerzity Udayana na Bali oblečení do ľudových krojov zaspievali v čínštine indonézsku pieseň „Bengawan Solo".

Peng pochválila študentov za ich spev a poďakovala aj sprievodným hudobníkom. Niektorí zo študentov skandovali „Ahoj, mama Peng!" a ona šťastne odpovedala.

Opýtala sa študentov na ich štúdium a život, povzbudila ich, aby naďalej usilovne pracovali na učení sa čínštiny, a pozvala ďalších indonézskych mladých ľudí, aby navštívili Čínu, spoznali čínsku kultúru a stali sa vyslancami čínsko-indonézskej spolupráce.

Peng si v sprievode Iriany pozrela aj predstavenie tradičnej indonézskej kultúry a umenia, ako aj výstavu remeselných výrobkov.

Miestne dievčatá, oblečené do slávnostných kostýmov, predviedli na jej privítanie tradičný balijský „tanec Pendet". Peng sa s nimi srdečne rozprávala a pochválila ručne vyrábané hodvábne látky s typickými znakmi Bali ako vynikajúce.

Peng a Iriana si tiež dali čaj, rozprávali sa o rodinnom živote a užívali si hudbu.

