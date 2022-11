CGTN: Peng Liyuan incentiva a China e Indonésia a intensificar os intercâmbios de bem-estar público

PEQUIM, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, conclamou a China e a Indonésia a fortalecer os intercâmbios no bem-estar público e melhorar conjuntamente a subsistência e o bem-estar das pessoas.

Ela fez as observações durante seu encontro com Iriana Joko Widodo, primeira-dama da Indonésia, na tarde de quarta-feira.

Peng destacou o entusiasmo de Iriana pelo bem-estar público e explicou para ela as políticas ativas e conquistas da China no tratamento e prevenção da tuberculose (TB) e do HIV/AIDS.

Peng atua como embaixadora da boa vontade da Organização Mundial da Saúde (OMS) para TB e HIV/AIDS desde junho de 2011. Ela, há muito tempo, defende os esforços globais no combate às doenças. Ao discursar em uma videoconferência para o Dia Mundial da Tuberculose 2022 organizado pela OMS em 24 de março, ela contou suas experiências de visita a várias instalações médicas, escolas e comunidades desde que ingressou no esforço de combate à tuberculose há mais de uma década.

Na cerimônia de abertura de um evento especial de alto nível paralelamente à Reunião de Alto Nível da ONU sobre AIDS em junho de 2021, Peng convocou as pessoas de todas as esferas da vida a se unirem e agirem para fortalecer a prevenção e o tratamento da AIDS e da tuberculose, a fim de beneficiar toda a humanidade e construir uma comunidade global de saúde para todos.

Durante o evento de quarta-feira, estudantes do Instituto de Turismo Confúcio da Universidade de Udayana em Bali, vestidos com trajes tradicionais, cantaram a música indonésia "Bengawan Solo" em chinês.

Peng elogiou os alunos pelo canto e também agradeceu aos músicos que os acompanhavam. Alguns dos alunos clamaram com carinho: "Olá, Peng Mama!" e ela respondeu alegremente.

Ela perguntou aos estudantes sobre seus estudos e vida, incentivou-os a continuar trabalhando duro para aprender chinês e deu as boas-vindas a mais jovens indonésios para visitar a China, aprender sobre a cultura chinesa e se tornarem enviados da cooperação China-Indonésia.

Acompanhado por Iriana, Peng também assistiu a uma apresentação da cultura e arte tradicional indonésia, bem como a uma exposição de produtos artesanais.

Meninas locais, vestidas com trajes festivos, apresentaram a tradicional "dança Pendet" de Bali para dar as boas-vindas a ela. Peng conversou cordialmente com elas e elogiou o requinte dos tecidos de seda feitos à mão característicos de Bali.

Peng e Iriana também tomaram chá, conversaram sobre a vida familiar e apreciaram música.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=xhnjiDVX00E

FONTE CGTN

