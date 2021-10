CGTN: po pięćdziesięciu latach historia obecności Chin w ONZ jest podtrzymywana z nadzieją na pokój, multilateralizm i współpracę

Chiny od zawsze były motorem pokoju na świecie, przyczyniały się do międzynarodowego rozwoju i broniły porządku światowego, powiedział przewodniczący Xi Jinping w swoim poniedziałkowym przemówieniu na spotkaniu upamiętniającym to historyczne wydarzenie.

Wspaniałe pięć dekad

Podsumowując chwalebną podróż Chin na forum ONZ, przewodniczący określił przywrócenie ChRL miejsca w ONZ jako zwycięstwo narodu chińskiego i świata.

Nastąpiło to w wyniku wspólnych wysiłków wszystkich krajów miłujących pokój, które stanęły w obronie sprawiedliwości na świecie i zaznaczyły powrót narodu chińskiego, czyli około jednej czwartej ludności świata, z powrotem na scenę ONZ, co miało dalekosiężne znaczenie zarówno dla Chin, jak i dla świata, powiedział.

Dodał, że przez minione 50 lat Chiny rozwijały się w sposób pokojowy i angażowały się na rzecz dobra całej ludzkości.

W tym roku Chiny odniosły pełne zwycięstwo w walce z ubóstwem bezwzględnym, zrealizowały cel zbudowania umiarkowanie zamożnego społeczeństwa pod każdym względem i rozpoczęły nową podróż w kierunku tworzenia nowoczesnego kraju socjalistycznego.

Od czasu przywrócenia prawowitego miejsca w ONZ w 1971 roku Chiny odgrywają coraz aktywniejszą rolę w sprawach międzynarodowych.

Na przykład, jako największy kraj rozwijający się na świecie i jeden z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, Chiny wysłały ponad 50 000 żołnierzy sił pokojowych do operacji pokojowych ONZ i są obecnie drugim co do wielkości płatnikiem zarówno na rzecz ONZ, jak i jej operacji pokojowych.

Nowa podróż ku lepszemu światu

Wzywając wszystkich do podążania za dominującym trendem w historii, przewodniczący Xi podkreślił znaczenie przeciwstawiania się wszelkim formom hegemonii, polityki siły, jednostronności i protekcjonizmu.

„Należy zdecydowanie popierać pokój, rozwój, równość, sprawiedliwość, demokrację i wolność, które są wspólnymi wartościami ludzkości, a także pracować razem, aby zapewnić właściwą filozofię przewodnią dla budowania lepszego świata" – powiedział.

Następnie podkreślił budowanie społeczności o wspólnej przyszłości dla ludzkości – sztandarowej wizji kraju, aby razem stawić czoła obecnym światowym wyzwaniom. Ludzie na całym świecie żyją w „społeczności o wspólnej przyszłości" – powiedział Xi światu po raz pierwszy w swoim przemówieniu w Moskwie 23 marca 2013 roku.

W poniedziałek podkreślił, że wspomniana idea nie oznacza zastępowania jednego systemu czy cywilizacji innym. „Chodzi raczej o to, by kraje o różnych systemach społecznych, ideologiach, historiach, kulturach i poziomach rozwoju zjednoczyły się dla wspólnych interesów, praw i obowiązków w kwestiach międzynarodowych, tworząc największą synergię dla budowy doskonalszego świata" – powiedział.

Podkreślając potrzebę obopólnych korzyści i wzajemnych rezultatów, Xi stwierdził że rozwój ma sens tylko wtedy, gdy służy dobrobytowi ludzi i może być trwały tylko wtedy, gdy jest stymulowany przez ludzi.

W oświadczeniu wygłoszonym za pośrednictwem łącza wideo podczas debaty ogólnej na wrześniowej 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prezydent Xi zaproponował Światową Inicjatywę na rzecz Rozwoju, której celem byłoby pokierowanie rozwojem na całym świecie w kierunku bardziej zrównoważonego, skoordynowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu w obliczu poważnych wstrząsów spowodowanych przez COVID-19.

Kończąc swoje przemówienie, podkreślił rolę ONZ i wezwał wszystkie kraje do poszanowania tej organizacji, dbania o rodzinę ONZ i powstrzymania się od jej wykorzystywania.

„Połączmy siły, stańmy po właściwej stronie historii i po stronie ludzkiego postępu, pracujmy niestrudzenie na rzecz trwałego i pokojowego rozwoju świata oraz budowania społeczności o wspólnej przyszłości dla ludzkości" – powiedział.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-25/Xi-attends-event-marking-restoration-of-PRC-s-lawful-seat-in-UN-14DOanrXxcs/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=uq7ci1Iy0Xs

