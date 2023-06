CGTN: Por que a China pode realizar um megaprojeto de transposição de água?

PEQUIM, 1º de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Cerca de três quartos do abastecimento de água de Pequim vêm de um reservatório a mais de 1.000 quilômetros ao sul da capital chinesa.

CGTN: Por que a China pode realizar um mega projeto de transposição de água?

Esse reservatório é o Danjiangkou, o ponto de partida da rota intermediária do Projeto de Transposição de Água Sul-Norte (South-to-North Water Diversion Project) da China, o maior do gênero no mundo. O nível de água do reservatório no Rio Hanjiang foi elevado de 14,6 metros para 176,6 metros, de modo que a água, impulsionada pela gravidade, possa fluir rio abaixo para o norte, que é propenso à seca. O enorme projeto beneficiou mais de 150 milhões de pessoas nos últimos oito anos, de acordo com o Ministério de Recursos Hídricos da China.

O Projeto de Transposição de Água Sul-Norte tem três rotas. A rota do meio é a mais proeminente das três devido ao seu papel no fornecimento de água para a capital do país. Começando no Reservatório de Danjiangkou, na província de Hubei, no centro da China, ele atravessa as províncias de Henan e Hebei antes de chegar aos municípios de Pequim e Tianjin. Ele começou a fornecer água em dezembro de 2014.

A rota oriental começou a operar em novembro de 2013, transferindo água da província de Jiangsu, no leste da China, para abastecer áreas como o município de Tianjin e a província de Shandong.

A rota oeste está em fase de planejamento e ainda não foi construída.

Para qualquer país, a construção de um megaprojeto desse porte representa um enorme desafio, com dificuldades que vão desde a engenharia até a conservação ecológica e a realocação massiva de moradores ao longo das vias.

No condado de Xichuan, cidade de Nanyang, província de Henan, 367.000 pessoas foram realocadas para acomodar o projeto.

O povo do vilarejo de Zouzhuang, que cultivava milho e trigo, agora ganha sua vida gerenciando uma plantação de árvores de kiwis. Com a ajuda das autoridades locais, eles ganham mais dinheiro do que antes, disse Zou Yuhua, funcionário do vilarejo.

Como a China superou essas dificuldades e tornou este megaprojeto uma realidade? Muitos fatores contribuíram para esse feito, mas o segredo é a liderança do Partido Comunista Chinês (PCCh).

"Enquanto os princípios fundamentais forem mantidos, todo o trabalho terá resultados", disse opresidente chinês Xi Jinping, que também é secretário-geral do Comitê Central do PCCh, na reunião de lançamento de uma campanha sobre aprendizado e educação sobre a história do partido em fevereiro de 2021, ressaltando a importância de manter a autoridade e a liderança centralizada e unificada do Comitê Central do PCCh.

A magia da China

Esse ditado vem do "Lyu Shi Chun Qiu" ou "Anais da Primavera e Outono do Mestre Lyu", um texto clássico abrangente chinês compilado por volta de 239 a.C. sob o patrocínio de Lyu Buwei, primeiro-ministro do Reino de Qin. O ditado significa literalmente que, uma vez que você abre a corda principal de uma rede, tudo se encaixa, indicando que você deve compreender a chave de toda a situação para que tudo fique sob controle e você obtenha o resultado desejado.

O ditado captura a lógica por trás do sistema político da China hoje e explica por que o país pode realizar megaprojetos como o Projeto de Transposição de Água Sul-Norte. No sistema chinês, as células do partido desempenham papéis fundamentais em todos os lugares na economia e na sociedade, do topo até os vilarejos. Assim, sob a liderança do PCCh, toda a sociedade trabalha na mesma direção e atende aos interesses do povo.

Esta é a magia da China, onde a solidariedade entre seus 1,4 bilhão de pessoas torna as causas difíceis possíveis.

"Devemos defender e fortalecer a liderança centralizada e unificada do Comitê Central do Partido", disse Xi ao apresentar o relatório ao 20º Congresso Nacional do PCCh em outubro do ano passado.

"Vamos melhorar os sistemas de liderança por meio dos quais o Partido exerce liderança geral e coordena os esforços de todos os lados", disse ele. "Isso manterá a solidariedade e a unidade do partido".

A liderança do partido é a chave para a realocação tranquila de aldeões no condado de Xichuan. Para ajudá-los a construir uma vida nova e melhor, as autoridades locais oferecem treinamento técnico para o plantio de árvores de kiwi e organizam vendas coletivas por meio de uma cooperativa. De acordo com Zou Yuhua, o vilarejo de Zouzhuang tem como objetivo expandir o pomar dos atuais 33 a 40 hectares para 200 hectares no futuro.

Os aldeões estão satisfeitos com o que têm hoje. "Agora, quase todas as famílias possuem um carro", disse Zou, descrevendo a realocação como uma boa oportunidade para os aldeões.

