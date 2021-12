CGTN: Presidente da CMG, Shen Haixiong: democracia de processo completo da China traz felicidade

Realizado em Pequim, o fórum contou com a participação de mais de 500 políticos e acadêmicos seniores de mais de 120 países e regiões, além de 20 organizações internacionais.

Shen disse que o processo completo da democracia popular da China dá ao povo chinês uma sensação de felicidade e realização. O processo ajudou 1,4 bilhão de pessoas a se livrar da pobreza absoluta e controlou a pandemia da COVID-19.

A democracia de um país só deve ser julgada por seu povo, e a verdadeira democracia deve ser usada para melhorar o bem-estar das pessoas, disse Shen.

Enquanto isso, ele criticou os EUA pela imposição de sua democracia a outros países, independentemente de suas diferenças culturais e históricas.

Shen disse que essa imposição trouxe interrupções econômicas e desastres humanitários para as populações locais.

O motim no Capitólio dos EUA no início de janeiro, a retirada precipitada de Washington do Afeganistão e o número recorde de mortes no país durante a pandemia da COVID-19 expuseram que a democracia americana está adoecendo de forma grave, disse Shen.

Observando que a cobertura da CGTN sobre o Afeganistão mostrou ao mundo a situação real do país, Shen prometeu que o CMG continuará a assumir sua responsabilidade como um grande veículo de mídia internacional para difundir a verdade e compartilhar histórias democráticas na China.

Acreditamos no poder da justiça e estaremos comprometidos em divulgar conscientização democrática objetiva e justa, disse Shen.

Ele prometeu trabalhar ativamente para construir um ambiente de opinião pública global saudável e melhorar os intercâmbios entre diferentes civilizações para construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Xie Fuzhan, presidente da Academia Chinesa de Ciências Sociais, disse que a democracia é um fenômeno concreto que está em constante evolução. Enraizada na história e na cultura, ela assume várias formas e se desenvolve ao longo dos caminhos escolhidos por diferentes povos com base em seu desenvolvimento e inovação.

Yukio Hatoyama, ex-primeiro-ministro do Japão, disse que os EUA, em vez de superdimensionar seus valores, devem se concentrar em valores comuns compartilhados pela comunidade internacional e evitar um jogo de soma zero em relações internacionais.

Kenneth M. Quinn, ex-embaixador dos EUA no Camboja, espera que a China e os EUA possam trabalhar juntos para promover a democracia por meio da colaboração e diplomacia multilateral nos moldes da ONU.

