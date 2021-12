CGTN: CMG-Präsident Shen Haixiong: Chinas gesamtprozessuale Demokratie macht glücklich

PEKING, 7. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Das demokratische System eines Landes ist tief in seiner Geschichte, Kultur und Tradition verwurzelt, daher gibt es kein „Einheitsmodell" für die Demokratie.

Das betonte Shen Haixiong, Präsident der China Media Group (CMG), anlässlich des „International Forum on Democracy: The Shared Human Values" am Samstag.