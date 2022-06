CGTN: Proč může čínská filozofie rozvoje pomoci podpořit celosvětovou prosperitu

Si poznamenal, že některé země otázku rozvoje zpolitizovaly a marginalizovaly, vybudovaly „malý dvorek s vysokými ploty", uvalily maximální sankce a vytvořily atmosféru rozdělování a konfrontací.

Vyzval mezinárodní společenství, aby si uvědomilo celosvětově převládající trend, posílilo důvěru a konalo jednotně a velmi motivovaně, aby tak podpořilo globální rozvoj a posílilo rozvojové paradigma, které poskytuje výhody pro všechny, rovnováhu, koordinaci, inkluzivitu, oboustranně výhodnou spolupráci a společnou prosperitu.

Uskutečnění lidového snu o lepším životě

Si se ve svém projevu na této akci podělil o svůj životní příběh a své zkušenosti z doby, kdy byl koncem 60. let 20. století farmářem na náhorní plošině Loess.

Prohlásil, že po mnoha letech, které strávil návštěvami měst, městeček a vesnic po celé Číně i mnoha dalších zemích světa, nabyl intenzivního dojmu, že sny lidí o lepším životě a sociální stabilitě lze uskutečnit pouze zajištěním setrvalého rozvoje.

Zdůraznil také, že rozvoj je středobodem mezinárodní agendy, a vyzval k realizaci Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a k dosažení politického konsensu ve věci toho, že rozvoj je ceněn všemi lidmi a že všechny země světa usilují o vzájemnou spolupráci.

Snaha o společný rozvoj

Čína se pod Siovým vedením zavázala budovat svět společného rozvoje. Si v pátek předložil čtyři návrhy na podporu společného rozvoje.

Vyzval ke společnému upevňování mezinárodního konsensu ve věci podpory rozvoje. „Pouze tehdy, když budou životy lidí na celém světě lepší, bude také možné udržet prosperitu a zajistit bezpečnost a pevné základy, tvořené lidskými právy."

Uvedl, že mezinárodní společenství by mělo vzájemně spolupracovat na vytvoření příznivého mezinárodního prostředí pro rozvoj, které by se vyznačovalo otevřenou světovou ekonomikou a spravedlivým a rovným systémem globálního řízení.

Případné protekcionistické kroky se podle něj vymstí. Každý, kdo se pokusí vytvořit bloky na bázi exkluzivity, se nakonec izoluje, poznamenal Si a dodal, že maximální sankce nejsou v ničím zájmu a praktiky oddělování a narušování dodávek nejsou ani proveditelné, ani udržitelné.

Čínský prezident rovněž zdůraznil nutnost podpory nových hnacích sil rozvoje a uvedl, že je třeba usilovat o zintenzivnění vědeckých a technologických inovací, ale také o institucionální inovace, rozvoj moderních průmyslových odvětví, překonání digitální propasti a urychlení přechodu na nízkouhlíkové technologie.

V oblasti rozvoje by žádná země ani jednotlivec neměli zůstat pozadu, zdůraznil Si a vyzval k budování globálního rozvojového partnerství.

„Rozvinuté země by měly plnit své závazky, rozvojové země by měly prohloubit vzájemnou spolupráci a Jih a Sever by si měly vyjít vstříc," uvedl Si.

Konkrétní čínský příslib

S ohledem na celosvětové blaho navrhl Si na všeobecné rozpravě 76. zasedání Valného shromáždění OSN v září 2021 Globální rozvojovou iniciativu (GDI), která má nasměrovat celosvětový rozvoj směrem k nové etapě vyváženého, koordinovaného a inkluzivního růstu a která byla přijata velice vřele a dočkala se výrazné podpory více než stovky zemí.

V pátek Si oznámil další pragmatické kroky ze strany Číny, jejichž cílem je pokračovat v podpoře Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a podporovat celosvětovou prosperitu.

Uvedl, že Čína povýší Fond pomoci spolupráce Jih-Jih na Globální fond pro rozvoj a spolupráci Jih-Jih a přispěje do něj částkou jedné miliardy dolarů nad rámec již vyčleněných tří miliard dolarů, a zvýší také příspěvek do Svěřeneckého fondu OSN pro mír a rozvoj.

Čína je ochotna spolupracovat se všemi stranami na rozvoji spolupráce v oblasti snižování a vymýcení chudoby, výroby a zásobování potravinami, ekologického rozvoje, inovací vakcín, výzkumu a vývoje, a také posilování industrializace a vzájemného propojení, poznamenal Si.

Podle čínského prezidenta zřídí země platformu pro sdílení zkušeností a znalostí v oblasti mezinárodního rozvoje, globální centrum pro podporu rozvoje a globální síť znalostí pro rozvoj, které pomohou zajistit výměnu zkušeností s řízením a podporu vzájemného učení.

„Uspořádáme celosvětové fórum o rozvoji mládeže a zúčastníme se zavedení globálního akčního plánu pro rozvoj mládeže ve snaze získat co nejvíce sil pro realizaci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030," konstatoval Si.

