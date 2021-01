CGTN: Ramię w ramię: Chiny wzywają do podjęcia wielostronnych działań zmierzających do rozwiązania światowego kryzysu

„Naszym zadaniem jest dalsze prowadzenie walki", oznajmił, na poniedziałkowym, wirtualnym spotkaniu WEF w Davos, prezydent Xi, zwracając się do przywódców światowych odnośnie powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. „Nadal zachowujemy przeświadczenie, że zima nie powstrzyma nadejścia wiosny, a mrok nigdy nie spowije blasku świtu".

Wydarzenie to, organizowane pod hasłem „Najważniejszy rok dla odbudowy zaufania", odbywające się w tym roku w dniach 25-29 stycznia, ma na celu odzyskanie wiarygodności oraz kształtowanie polityki i partnerstwa niezbędnego w 2021 roku. Ponad 1 500 liderów biznesu, organów rządowych i organizacji społecznych z ponad 70 krajów i regionów ustanowi program na rok 2021.

Władze chińskie wyrażają nadzieję, że tegoroczne przemówienie prezydenta Xi przyczyni się do osiągnięcia globalnego porozumienia, odbudowy światowego zaufania i pobudzenia wszechstronnej współpracy, a także do wspólnego znalezienia rozwiązań dla najpilniejszych problemów światowych, przed jakimi stoi obecnie międzynarodowa społeczność.

Prezydent Xi podkreślił, że międzynarodowa współpraca jest najskuteczniejszym sposobem na opanowanie zarówno pandemii, jak i innych globalnych kryzysów. Świat powinien być orędownikiem rozwoju stosunków wielostronnych i budować społeczeństwo zapewniające wspólną przyszłość ludzkości, powiedział prezydent Chin, zwracając przy tym uwagę, że żaden międzynarodowy problem nie może być rozwiązany samodzielnie przez pojedyncze państwo.

„Należy podjąć działania na skalę światową, reagować w sposób zintegrowany i współpracować na arenie międzynarodowej", powiedział.

Usprawnienie mechanizmu międzynarodowej współpracy i prowadzenia konsultacji

Chiny od zawsze były zdecydowanym zwolennikiem i aktywnym uczestnikiem działań wielostronnych, przystępując do międzynarodowych platform lub budując je.

W listopadzie ubiegłego roku, Chiny zainicjowały działalność forum „Belt and Road Forum for International Cooperation" i „China International Import Expo", a także podpisały największą na świecie umowę o wolnym handlu, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Z uwagi na fakt, że świat stoi przed poważnym zadaniem ożywienia gospodarczego w okresie po pandemii, prezydent Xi zauważył, że poszczególne kraje powinny najpierw zwiększyć koordynację polityki makroekonomicznej w celu promowania silniejszego i bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarki światowej, wykorzystując do tego celu grupę G-20 jako główne forum globalnego zarządzania gospodarczego.

Gospodarka Chin wzrosła o 2,3 proc. w 2020 r., co czyni ją jedyną znaczącą gospodarką, która odnotowała dodatni wynik ekonomiczny na tle globalnego rynku, spustoszonego przez pandemię.

Najważniejsze agencje finansowe, w tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), zakładają, że Chiny odegrają kluczową rolę w procesie światowego ożywienia makroekonomicznego, ponieważ uważa się, że siła nabywcza chińskich konsumentów będzie motorem dalszego wychodzenia kraju z kryzysu w 2021 roku.

Jednocześnie prezydent Xi zaapelował do świata o unikanie konfrontacji pod pretekstem różnic w historii, kulturze czy systemie. Zamiast tego należy utrzymać współpracę opartą na wzajemnych korzyściach i rozwiązywać konflikty w drodze porozumienia i dialogu.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju wszystkich krajów

Cały świat zmaga się z pandemią, jednak ożywienie rynkowe krajów rozwiniętych i rozwijających się przebiega według rozbieżnych schematów. Gospodarki krajów rozwijających się, które dysponują mniejszymi zasobami, a które szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii, niezwłocznie potrzebują wsparcia, aby nadrobić zaległości w wychodzeniu z kryzysu.

W swoim wystąpieniu prezydent Xi nawoływał do wspólnego udzielenia niezbędnej pomocy w zakresie zwiększenia zasobów i przestrzeni dla wzrostu państw rozwijających się. „Musimy zdać sobie sprawę, że wraz ze wzrostem gospodarczym krajów rozwijających się, światowy dobrobyt i stabilność ugruntują się znacznie bardziej, zaś kraje rozwinięte będą czerpały korzyści z takiego wzrostu", powiedział.

Prezydent Chin przestrzegał jednocześnie przed dążeniem do własnej nadrzędności, zaapelował do poszczególnych krajów, aby pozostały wierne międzynarodowemu prawu i przyjętym zasadom. „Multilateralizm to podejmowanie kwestii międzynarodowych w drodze konsultacji, zaś o przyszłości świata decydują wszyscy współpracujący", przypomniał.

Społeczność międzynarodowa jest zobowiązana do ochrony uzasadnionych interesów rozwojowych krajów rozwijających się. Dodał, że wzmocnienie równości praw, szans i uregulowań powinno stać się długoterminowym celem, tak aby wszystkie państwa odnosiły korzyści z możliwości i owoców rozwoju.

Chiny ponownie podkreślają znaczenie ciągłości współpracy na rzecz wspólnego dobrobytu

Pomimo pandemii, Chinom udało się zrealizować swoje krajowe cele. W ciągu ostatnich 40 lat kraj ten odniósł historyczne korzyści z wyeliminowania skrajnego ubóstwa, wydobywając z niego ponad 800 milionów ludzi, co jest równoważne zmniejszeniu ubóstwa na świecie o ponad 70 procent.

Ponieważ Chiny włączają się w działania na rzecz budowy tego nowego roku, prezydent Xi zadeklarował, że będą współpracować z innymi krajami w celu stworzenia otwartego, integracyjnego, czystego i wspaniałego świata, charakteryzującego się trwałym pokojem, powszechnym bezpieczeństwem i wspólnym dobrobytem. Złożył on obietnicę, że Chiny przekażą niezbędną pomoc krajom rozwijającym się, tak aby zlikwidować ubóstwo, zmniejszyć obciążenie długiem i przyspieszyć wzrost gospodarczy.

W miarę jak Chiny wkraczają w nowy etap rozwoju, Xi oświadczył, że będą podążać za nową filozofią rozwoju i wspierać nowy paradygmat ewolucji z obiegiem krajowym, jako podporą oraz krajowym i międzynarodowym przepływem, wzmacniając się wzajemnie, uwalniając potencjał ogromnego chińskiego rynku i olbrzymiego popytu krajowego.

„Wyrażamy nadzieję, że dzięki tym wysiłkom inne kraje będą miały szersze możliwości współpracy, a także przyczynią się do dalszego ożywienia gospodarczego i ogólnego rozwoju" - powiedział Xi.

