CGTN: w dążeniach do ożywienia rynku usługowego Chiny zobowiązują się do realizacji polityki otwarcia na wyższym poziomie

PEKIN, 6 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Wraz z zakończeniem w poniedziałek w Pekinie Międzynarodowych Targów Handlu Usługami 2022 (CIFTIS) kraj wysłał sygnał o swojej niezachwianej determinacji w dążeniu do coraz szerszego i głębszego otwarcia.

Tegoroczna impreza, zatytułowana „Współpraca na rzecz poprawy rozwoju, innowacje dla bardziej ekologicznej przyszłości", obejmowała powierzchnię wystawienniczą 152 tys. m2, na której zaprezentowało się ponad 2400 spółek, w tym ponad 400 firm z listy Global Fortune 500 i czołowych przedsiębiorstw przemysłowych.

Dane chińskiego Ministerstwa Handlu (MOC) wykazały, że podpisano łącznie 1339 projektów, z czego 513 to projekty budowlane, 175 to umowy inwestycyjne, 128 to umowy strategiczne, a 173 stanowią produkty premierowe.

CIFTIS jest dla Chin kluczową platformą do rozszerzania otwarcia, pogłębiania współpracy i wprowadzania innowacji, zaznaczył prezydent Chin Xi Jinping w liście gratulacyjnym na 2022 CIFTIS w środę.

Wyraził gotowość do współpracy z pozostałymi krajami w celu utrzymania prawdziwego multilateralizmu, integracji i obustronnej współpracy oraz wspólnego promowania otwartej i solidarnej gospodarki usługowej w celu nadania impulsu ożywieniu gospodarki światowej.

Uwzględnienie rozwoju ekologicznego

W tym roku podczas CIFTIS po raz pierwszy uruchomiono sekcję usług środowiskowych. Skupia się ona na proekologicznym rozwoju w związku ze staraniami kraju o realizację celów związanych ze szczytowym poziomem emisji dwutlenku węgla i neutralnością węglową.

Sektor ten zajmuje powierzchnię 16700 m2 i koncentruje się na takich tematach jak energia niskoemisyjna, klimat i gospodarka węglowa oraz neutralność węglowa i ekotechnologia.

Zaprezentowano szereg nowych produktów i technologii, takich jak ekologiczne, niskoemisyjne serwery do przetwarzania w chmurze, obliczanie śladu węglowego ESG oraz ekologiczne komputery osobiste.

Organizatorzy zorganizowali również 24 fora i konferencje, aby dogłębnie zbadać międzynarodową ścieżkę współpracy w zakresie rozwoju ekologicznego.

„Marzenia spełnią się tylko wtedy, gdy będziemy je realizować" – zauważył prezydent Xi w pisemnym oświadczeniu na 26 Konferencji Stron ONZ w sprawie zmian klimatu w ubiegłym roku. W ciągu ostatniej dekady Chiny odnotowały niezwykły postęp w zakresie oszczędzania energii i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Do 2021 r. zużycie energii na jednostkę PKB w Chinach spadło o 26,2% od 2012 r., a w ciągu ubiegłych 10 lat intensywność emisji dwutlenku węgla zmniejszyła się o 34%.

Rozwijający się handel usługami w Chinach

W ciągu ostatnich 10 lat wartość dodana chińskiego sektora usług wzrosła 1,49 razy, natomiast łączna wartość handlu usługami przekroczyła 4 bln USD.

W pierwszej połowie 2022 roku import i eksport usług w Chinach wyniósł 2,89 bln CNY (419 mld USD), co oznacza wzrost o 21,6% w stosunku do roku poprzedniego.

Zagraniczni inwestorzy znajdują również interesujące obszary w rozwijającym się chińskim sektorze usług. MOC podał, że rzeczywiste wykorzystanie inwestycji zagranicznych w Chinach w 2021 r. wzrosło o 14,9% rok do roku do ok. 1,15 bln CNY (180,72 mld USD), z czego 79% pochodziło z sektora usług.

W swoim liście gratulacyjnym prezydent Chin zobowiązał się również, że kraj pozostaje zaangażowany w promowanie poszerzania dostępu do rynku w sektorze usług, ułatwianie otwarcia w handlu transgranicznym oraz dążenie do stworzenia systemu otwarcia sektora usług o najwyższych standardach.

Zastrzyk witalności dla światowej gospodarki

W swoim liście gratulacyjnym prezydent Xi zwrócił uwagę na czynne zaangażowanie CIFTIS w rozwój światowych usług i obrotu nimi.

Bez wątpienia CIFTIS jest organizowany w odpowiednim momencie, aby wzmocnić międzynarodową współpracę, powiedział ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) w Chinach dr Ali Obaid Al Dhaheri w wywiadzie dla CGTN.

Przemawiając w środę na Światowym Szczycie Handlu Usługami 2022 CIFTIS, dyrektor generalna Światowej Organizacji Handlu (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala podkreśliła, że dzisiejsza gospodarka światowa jest w coraz większym stopniu napędzana przez sektor usług, a wraz z przyspieszającą cyfryzacją handlu usługami udział tej branży w obrocie światowym będzie wzrastał.

Jak podaje Ministerstwo Handlu, w ciągu ostatniej dekady handel usługami w Chinach wzrastał średnio o 6,1% rocznie, czyli o 3,1 p.p. powyżej poziomu światowego. Przez osiem lat z rzędu wolumen obrotu usługowego tego kraju zajmował drugie miejsce na świecie.

Obecnie ponad 200 krajów i regionów prowadzi z Chinami wymianę handlową w zakresie usług.

Przeprowadzenie CIFTIS w pełni pokazuje zaangażowanie Chin w dalsze otwarcie sektora usług, co jest bardzo pozytywnie odbierane przez świat, powiedział CGTN Raja Dato' Nushirwan Zainal Abidin, ambasador Malezji w Chinach.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-05/Revving-up-services-trade-China-is-committed-to-higher-level-opening-1d5g2fAhn5m/index.html

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1891839/image_1.jpg

SOURCE CGTN