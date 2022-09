CGTN: China will den Handel mit Dienstleistungen ankurbeln und strebt eine stärkere Öffnung an

PEKING, 6. September 2022 /PRNewswire/ -- Mit dem Abschluss der China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2022 am Montag in Peking hat das Land ein Signal für seine unerschütterliche Entschlossenheit gesetzt, eine breitere und intensivere Öffnung voranzutreiben.

Unter dem Motto „Zusammenarbeit für eine bessere Entwicklung, Innovation für eine grünere Zukunft" bietet die diesjährige Veranstaltung eine Ausstellungsfläche von 152.000 Quadratmetern, an der mehr als 2.400 Unternehmen teilnehmen, darunter über 400 Global Fortune 500-Unternehmen und branchenführende Unternehmen.

Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums (MOC) wurden insgesamt 1.339 Projekte unterzeichnet, darunter 513 Bauprojekte, 175 Investitionsabkommen, 128 strategische Vereinbarungen und 173 Produkteinführungen.

Die CIFTIS sei eine wichtige Plattform für China, um die Öffnung zu erweitern, die Zusammenarbeit zu vertiefen und Innovationen voranzutreiben, erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping am Mittwoch in einem Glückwunschschreiben zur CIFTIS 2022.

Er bekräftigte die Bereitschaft des Landes, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um echten Multilateralismus, Inklusivität und eine für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit zu fördern und gemeinsam die offene und gemeinsame Dienstleistungswirtschaft voranzutreiben, um der Erholung der Weltwirtschaft Impulse zu verleihen.

Grüne Entwicklung hervorgehoben

In diesem Jahr hat CIFTIS zum ersten Mal eine Sektion für Umweltdienstleistungen eingerichtet. Sie konzentriert sich auf eine umweltfreundliche Entwicklung inmitten der Bemühungen des Landes, die Ziele des Carbon Peak und der Kohlenstoffneutralität zu erreichen.

Dieser Bereich erstreckt sich über eine Fläche von 16.700 Quadratmetern und konzentriert sich auf Themen wie kohlenstoffarme Energie, Klima und Kohlenstoffwirtschaft sowie Kohlenstoffneutralität und grüne Technologie.

Es wurde eine Reihe neuer Produkte und Technologien vorgestellt, wie z. B. umweltfreundliche, kohlenstoffarme Cloud-Computing-Server, ESG-Kohlenstoff-Fußabdruckberechnung und umweltfreundliche Computer.

Die Organisatoren veranstalteten außerdem 24 Foren und Konferenzen, um den Weg der globalen Zusammenarbeit für eine grüne Entwicklung zu erkunden.

„Visionen werden nur dann wahr, wenn wir sie in die Tat umsetzen", sagte Xi in einer schriftlichen Erklärung auf der 26. Konferenz der Vertragsparteien der Vereinten Nationen über den Klimawandel im vergangenen Jahr, als China in den letzten zehn Jahren bemerkenswerte Fortschritte bei der Energieeinsparung und der Verringerung des Kohlenstoffausstoßes erzielt hat.

Bis 2021 ist Chinas Energieverbrauch pro BIP-Einheit gegenüber 2012 um 26,2 Prozent gesunken und es hat seine Kohlenstoffintensität in den letzten zehn Jahren um 34 Prozent reduziert.

Aufstrebender Dienstleistungshandel in China

Chinas Dienstleistungshandel hat ein kometenhaftes Wachstum hingelegt, wobei die Wertschöpfung des chinesischen Dienstleistungssektors in den letzten 10 Jahren um das 1,49-fache gestiegen ist und der kumulierte Handel mit Dienstleistungen 4 Billionen Dollar übersteigt.

In der ersten Jahreshälfte 2022 stiegen Chinas Importe und Exporte von Dienstleistungen ebenfalls auf 2,89 Billionen Yuan (419 Milliarden Dollar), was einem Anstieg von 21,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Ausländische Investoren finden auch im wachsenden chinesischen Dienstleistungssektor gute Gelegenheiten. Das MOC erklärte, dass Chinas tatsächliche Nutzung ausländischer Investitionen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 14,9 Prozent auf etwa 1,15 Billionen Yuan (180,72 Milliarden Dollar) gestiegen sei, wobei 79 Prozent der Gesamtmenge auf den Dienstleistungssektor entfielen.

In seinem Glückwunschschreiben versprach der chinesische Präsident auch, dass sich das Land weiterhin für die Ausweitung des Marktzugangs im Dienstleistungssektor, die Erleichterung der Öffnung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs und die Schaffung eines Öffnungssystems für den Dienstleistungssektor auf hohem Niveau einsetzen werde.

Impulse für die Weltwirtschaft

In seinem Glückwunschschreiben wies Xi darauf hin, dass CIFTIS einen aktiven Beitrag zur Entwicklung der globalen Dienstleistungen und des Dienstleistungshandels leistet.

Die CIFTIS findet zweifellos zum richtigen Zeitpunkt statt, um die globale Zusammenarbeit zu verbessern, sagte der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in China, Dr. Ali Obaid Al Dhaheri, kürzlich in einem Interview mit CGTN.

In ihrer Rede auf dem Global Trade in Services Summit des CIFTIS 2022 betonte die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, am Mittwoch, dass die heutige Weltwirtschaft zunehmend vom Dienstleistungssektor angetrieben wird und dass mit der zunehmenden Digitalisierung des Dienstleistungshandels der Anteil des Dienstleistungshandels am globalen Handel weiter steigen wird.

Nach Angaben des Handelsministeriums verzeichnete der chinesische Dienstleistungshandel in den letzten zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6,1 Prozent und lag damit 3,1 Prozentpunkte über dem weltweiten Niveau. Das Dienstleistungshandelsvolumen des Landes steht seit acht Jahren in Folge an zweiter Stelle in der Welt.

Derzeit betreiben mehr als 200 Länder und Regionen Dienstleistungshandel mit China.

Die Veranstaltung von CIFTIS zeigt Chinas Engagement für eine weitere Öffnung seines Dienstleistungssektors, die von der Welt begrüßt wird, sagte Raja Datoʼ Nushirwan Zainal Abidin, malaysischer Botschafter in China, gegenüber CGTN.

