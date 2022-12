CGTN: Relações entre a China e o Golfo pérsico atingem novo patamar com a primeira Cúpula da China e o Conselho de Cooperação do Golfo realizada em Riade

PEQUIM, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Durante a cúpula da China e Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês) que reuniu pela primeira vez os líderes da China e dos países do GCC em Riade na Arábia Saudita, a amizade tradicional entre os dois lados foi levada adiante e a estratégia das relações foi ainda mais enriquecida.

A China e os países do GCC são parceiros naturais, afirmou o Presidentente chinês Xi Jinping na sexta-feira em seu discurso na cúpula, convocando os dois lados a serem parceiros na promoção da união, do desenvolvimento, da segurança e da civilização.

A cúpula decidiu por firmar e fortalecer a parceria estratégica entre a China e os países do GCC.

Enriquecendo as estratégias das relações entre China e GCC

Fundada em 1981,, o GCC possui seis países membros: Bahrein, Omã, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos (EAU). Os países do GCC são parceiros importantes para a China em sua cooperação com o Oriente Médio. A China tem mantido contato com o GCC desde a sua criação.

Em seu discurso, Xi elogiou as conquistas feitas pelos dois lados durante os últimos anos, dizendo que a China e os países do GCC devem manter a amizade tradicional e considerar essa parceria estratégica como uma oportunidade para enriquecer a conotação estratégica da relações entre a China o GCC.

Ele afirmou que os dois lados devem ser parceiros para promover a união, fortalecer a confiança política mútua e apoiar firmemente os interesses centrais uns dos outros.

Os dois lados devem gerar sinergias estratégias para o desenvolvimento, desenvolver segurança juntos e aprender com as belas conquistas culturais uns dos outros, acrescentou.

Promovendo a cooperação para o futuro

O presidente chinês propôs cinco áreas principais para a cooperação entre a China e os países do GCC pelos próximos três a cinco anos: energia, finanças e investimento, inovação e novas tecnologias, aeroespacial e linguagem e culturas.

A China continuará importando mais petróleo bruto e gás natural liquefeito dos países do GCC, estabelecer um mecanismo de trabalho para investimentos bilaterais e cooperação econômica e aprofundar a cooperação para moedas digitais, bem como construir uma central de big data e computação em nuvem com os países do GCC, de acordo com o presidente.

De acordo com os dados da Administração Geral Alfandegaria da China, a China continua sendo o maior parceiro comercial do GCC e o maior mercado de exportação de produtos petroquímicos. O comércio bilateral ultrapassou $230 bilhões em 2021,, quando as importações chinesas de combustíveis fósseis da Arábia Saudita, Omã e Emirados Árabes Unidos atingiram $44.9 bilhões, $25.4 bilhões e $21.3 bilhões, respectivamente.

Nos últimos anos, as relações amigáveis entre os dois lados têm se desenvolvido de forma consistente. Em 19 de setembro,, por exemplo, o Conselheiro de Estado da China e Ministro das Relações Exteriores Wang Yi se reuniram com os ministros das Relações Exteriores do GCC como um grupo à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Durante a reunião, os dois lados concordaram em "fazer esforços conjuntos para alcançar um bem comum com o Tratado de Livre Comércio da China-GCC(FTA, na sigla em inglês) o mais breve o possível, de modo a liberar sinais positivos e ajudar um ao outro a alcançar um melhor desenvolvimento".

Líderes de outros países do GCC elogiaram as relações entre a China e o GCC e a cúpula, afirmando que acreditam que a primeira cúpula é um grande encontro na história das relações entre a China e o GCC e um marco importante.

Os países do GCC apoiam firmemente o princípio de uma só China e estão prontos para trabalhar com a China para implementar os resultados da cúpula, aprofundar a cooperação bilateral em áreas-chave e trazer mais benefícios para os dois povos.

A cúpula também emitiu uma declaração conjunta e adotou o plano de ação 2023-2027 para o diálogo estratégico entre a China e os países do GCC.

FONTE CGTN

