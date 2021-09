CGTN: retrospecto de 2021: a realização dos sonhos chineses

Construção de uma sociedade moderadamente próspera

"Por meio dos esforços contínuos de todo o partido e de toda a nação, concretizamos o primeiro objetivo centenário de construir uma sociedade moderadamente próspera, em todos os aspectos", declarou o presidente chinês Xi Jinping, em uma cerimônia que marca o centenário do Partido Comunista da China (PCC) em 1º de julho.

Com o anúncio, a China trouxe uma solução histórica para o problema da pobreza absoluta. O país agora está em direção ao segundo objetivo centenário de transformar a China em um país socialista moderno, em todos os aspectos.

Em oito anos, a China obteve sucesso em tirar 98,99 milhões de habitantes da pobreza, juntamente com 832 condados pobres e 148 mil vilarejos.

A China gastou um total de quase CNY 1,6 trilhão (cerca de USD 246 bilhões) na erradicação da pobreza por meio de uma estratégia de alívio direcionada à pobreza, esforçando-se para erradicar a pobreza por meio do desenvolvimento.

Desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCC) em 2012, Xi presidiu mais de sete simpósios centrais de trabalho de alívio à pobreza, realizou mais de 50 turnês de pesquisa sobre a redução da pobreza e visitou todas as 14 áreas empobrecidas da China.

Milhões de grupos militares foram enviados à linha de frente do alívio à pobreza. Entre eles, mais de 1.800 trabalhadores perderam suas vidas pela grande causa do país.

Nas palavras de Xi, a erradicação da pobreza absoluta representou uma conquista milagrosa na China. A vitória foi garantida através de esforços combinados de todo o partido e da nação.

Avanços na exploração espacial

O sonho espacial da China é outro destaque do ano de 2021. O país declarou um sucesso completo na missão espacial tripulada de Shenzhou-12 após três astronautas chineses terem pousado em segurança na terra em 17 de setembro, após três meses de viagem espacial.

Em 29 de abril, a China lançou o módulo central Tianhe da estação espacial chinesa. Assim como Xi disse durante sua conversa com os astronautas em 23 de junho, "a construção da estação espacial é um marco na indústria espacial da China, que fará contribuições pioneiras para o uso pacífico do espaço pela humanidade."

As palavras de Xi revelaram o espírito incansável da China em sua busca pela exploração espacial. Na verdade, Xi sempre observou de perto o crescimento do setor aeroespacial da China.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCC em 2012, o presidente chinês deu várias instruções importantes sobre o desenvolvimento do setor, esperando que ele continuasse a fazer novas descobertas por meio da inovação e da autossuficiência.

Desde o lançamento do primeiro satélite espacial artificial da China, Dongfanghong-1, até a espaçonave Shenzhou-12, 50 anos testemunharam como a China está se esforçando para ir em busca do seu sonho de "voar para o céu e alcançar a lua."

Sonho olímpico de um século

Com a aproximação das Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022, o sonho da China de sediar os jogos se tornará realidade pela segunda vez, o que também tornará Pequim a primeira cidade do mundo a sediar os jogos de verão e inverno.

Desde sonhar com as Olimpíadas em 1908 até finalmente sediar as Olimpíadas de Verão em 2008, o sonho de um século presenciou a jornada da nação chinesa em direção à prosperidade.

A China está convidando todo o mundo para participar de uma "maravilhosa, extraordinária e notável" Olimpíada de Inverno. Olhando para o futuro, há mais sonhos chineses aguardando a realização.

