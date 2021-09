CGTN: Si Ťin-pching: Vzor pri rešpektovaní učiteľov

Berúc na vedomie veľký prínos Huanga v technológii prieskumu hlbokých zemín, Si povzbudil vysokoškolských učiteľov v celej Číne, aby študentom poskytli dobré vedenie a nové prínosy v záujme úplného vybudovania modernej socialistickej krajiny. List ukazuje veľký rešpekt prezidenta Si k učiteľom - postoj, ktorý zastáva už dlho.

"Bolo by šťastím, keby mal človek dobrého učiteľa; pre školu by bola česť hostiť skvelých učiteľov. Neustály zrod takýchto vynikajúcich učiteľov by dával nádej národom," povedal Si počas návštevy pekinskej Normal University v roku 2014.

Prezident Si si vtedy zaspomínal na roky v škole s tým, že je vďačný za to, čo sa naučil od svojich učiteľov.

"Dostal som lekcie od mnohých učiteľov. Naučili ma znalosti a tiež to, ako byť čestným človekom, čo mi veľmi prospelo," povedal čínsky prezident v nádeji, že učitelia môžu využiť svoje znalosti a skúsenosti na to, aby viedli študentov k zdravému dospievaniu.

V septembri 2016 sa Si vrátil do svojej alma mater v pekinskej Bayi školy, aby sa, okrem iného, stretol so svojimi učiteľmi Chenom Zhonghanom a Chenom Qiuyingom.

„Boli ste na nás počas tých rokov prísni. Ale keď si to uvedomím spätne, mám z vášho učenia doživotný prospech," povedal Si svojim bývalým učiteľom.

Vyznamenanie učiteľov nie je len osobné správanie, ale súvisí aj s národným omladením v krajine.

V prejave na národnom vzdelávacom stretnutí v roku 2018 Si vyzdvihol vzdelávanie ako „základný" faktor čínskeho národného omladenia. Študentov považuje za hlavnú silu národného omladenia v budúcnosti, zatiaľ čo učitelia sú staviteľmi snov.

Aby Si povzbudil učiteľov k tomu, aby sa viac angažovali v prospech strany a ľudí, vyzval na posilnenie politického, sociálneho a profesionálneho postavenia učiteľov a uprednostnenie vzdelávania.

"Učitelia sú inžiniermi ľudskej duše a šíriteľmi ľudskej civilizácie. Majú za úlohu poslanie doby - šíriť znalosti, myšlienky a pravdu," poznamenal Si.

(Obálka: Čínsky prezident Si Ťin-pching počas svojej návštevy, 9. septembra 2016, hovorí s veteránskymi učiteľmi pekinskej školy Bayi. /Xinhua)

