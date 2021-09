CGTN: Si Ťin-pching: vzor v respektování učitelů

Prezident zmínil velký přínos Chuanga v oblasti technologie hlubinného průzkumu země a vyzval vysokoškolské učitele v celé Číně, aby poskytovali studentům dobré vedení a nově přispívali k plnému budování moderní socialistické země. Z dopisu je patrné, že prezident Si Ťin-pching si učitelů velmi váží, což je jeho dlouhodobý postoj.

„Bylo by štěstím, kdyby měl člověk dobrého učitele a pro školu by bylo ctí, kdyby hostila skvělé učitele. Neustálá výchova takových vynikajících učitelů by dávala národu naději," uvedl Si během návštěvy Pekingské normální univerzity v roce 2014.

Si tehdy vzpomínal na svá školní léta a řekl, že je vděčný za to, co se od svých učitelů naučil.

„Dostalo se mi vzdělání od mnoha učitelů. Učili mě vědomostem i tomu, jak být čestným člověkem, což mi nesmírně prospělo," řekl čínský prezident a vyjádřil naději, že učitelé mohou využít své znalosti a zkušenosti k tomu, aby vedli studenty ke zdravému růstu.

V září 2016 se Si vrátil na svou alma mater, a sice na základní školu Beijing Bayi School, kde se mimo jiné setkal se svými učiteli Čchen Čung-chanem a Čchen Čchiou-jingem.

„V těch letech jste na nás byli přísní. Ale pokud se ohlédnu, celý život těžím ze vzdělání, kterého se mi od vás dostalo," řekl Si svým bývalým učitelům.

Úcta k učitelům totiž není jen osobní záležitostí, ale souvisí také s cílem národního omlazení země.

V projevu na celostátním setkání o vzdělávání v roce 2018 Si zdůraznil, že vzdělávání je „zásadním" faktorem v čínském úsilí o národní omlazení. Studenty považoval za hlavní sílu budoucího národního omlazení, zatímco učitele za tvůrce snů.

S cílem povzbudit učitele, aby více přispívali k rozvoji strany a lidu, Si vyzval k posílení politického, společenského a profesního postavení učitelů a k upřednostnění vzdělávání.

„Učitelé jsou inženýry lidské duše a šiřiteli lidské civilizace. Jejich úkolem je poslání doby, a sice šířit znalosti, myšlenky a pravdu," poznamenal Si.

