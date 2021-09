CGTN : Technologie, politique et ambition : comment Meng Wanzhou de Huawei est entrée dans une parfaite tempête entre la Chine et les États-Unis

La libération de Meng Wanzhou révèle la tentative de Washington d'empêcher sa concurrence féroce avec Pékin de dégénèrer en conflit, mais c'est loin d'être un renversement des tensions bilatérales.

PEKIN, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- « Je suis enfin de retour à la maison », a déclaré la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, lors de son atterrissage à l'aéroport de Shenzhen samedi soir.

Après près de trois ans d'assignation à résidence au Canada, Meng et son équipe juridique ont conclu vendredi un accord avec le ministère américain de la Justice qui lui a permis de retourner en Chine. Ce moment a marqué la fin d'une longue saga juridique et politique qui s'est déroulée dans un contexte de tensions croissantes entre Pékin et Washington.