CGTN: Tecnologia, política e ambição: como Meng Wanzhou da Huawei entrou em uma tempestade perfeita entre a China e os EUA

Logo após a conclusão do acordo, Meng embarcou em um voo fretado da Air China rumo à cidade de Shenzhen, no sul da China, onde fica a sede da Huawei.

Meng, 49, não se confessou culpada por fraude. Segundo o acordo, ela não será mais processada nos EUA, e os procedimentos de extradição no Canadá serão encerrados, de acordo com uma declaração divulgada por William Taylor III, um dos advogados que representam Meng.

"Os fatos já provaram que isso é uma perseguição política contra uma cidadã chinesa e que seu objetivo é suprimir as empresas chinesas de alta tecnologia", disse Hua Chunying, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, no sábado.

O que aconteceu três anos atrás?

Em 1º de dezembro de 2018, autoridades canadenses prenderam Meng a pedido do Governo dos EUA, que a acusou de fraude e pediu sua extradição. O incidente ocorreu quando a administração Trump adotou uma abordagem agressiva ao lidar com a China em diversas questões, incluindo comércio e tecnologia.

Quatro meses antes da prisão de Meng, o Governo dos EUA abriu fogo contra as empresas chinesas de alta tecnologia ao proibir que o governo federal utilizasse produtos da Huawei e da ZTE, dois fornecedores líderes chineses de equipamentos de telecomunicações, alegando preocupações relativas à segurança. No ano seguinte, a Huawei foi adicionada à lista de entidades do Departamento de Comércio dos EUA, o que efetivamente proibiu as empresas norte-americanas de fazer negócios com as gigantes chinesas de tecnologia.

Por que agora?

Nos últimos três anos, a prisão de Meng tem sido uma questão delicada entre Beijing e Washington. As tensões, que eram intangíveis anos atrás, tomaram uma proporção incendiária.

Há dois fatores que facilitaram sua libertação, de acordo com Guo Changlin, ex-diplomata sênior da Embaixada da China nos EUA.

"O Presidente dos EUA, Joe Biden, espera se reunir pessoalmente com sua contraparte chinesa, Xi Jinping, na próxima cúpula do G20. [Além disso,] Justin Trudeau acabou de ser reeleito como Primeiro-Ministro canadense [por uma margem estreita] e está ansioso para encerrar o caso de Meng, que foi, afinal, um ponto de discórdia prolongado entre a China e o Canadá", disse Guo durante uma entrevista por telefone à CGTN.

Apesar da política de linha dura de Washington em relação à China, o próprio Biden desenvolveu um relacionamento próximo com Xi quando os dois eram vice-presidentes. Biden já esteve na China quatro vezes, e os dois se encontraram 11 vezes pessoalmente, observou Li Cheng, diretor do John L. Thornton China Center na Brookings Institution.

"Minha opinião era que quando voltei do encontro com ele [Xi] e depois de viajar 27 mil quilômetros com ele… - foi assim que o conheci tão bem", observou Biden durante uma reunião informal em fevereiro.

"Eles têm uma amizade pessoal, mas até onde Biden pode ir à luz dos sentimentos nacionais anti-China ainda precisa ser descoberto", disse Guo.

Li acredita que Biden tem que ser flexível já que a base de eleitores dos EUA está cada vez mais adotando a mensagem anti-China. "Ele mesmo não é tão conflituoso", acrescentou.

O que a libertação de Meng significa para a relação China-EUA?

A libertação mostra a tentativa de Washington de evitar que a concorrência acirrada saia do controle, mas fica aquém de ser uma reversão nas tensões bilaterais, de acordo com Guo. As acusações contra a Huawei permanecem, e a gigante da tecnologia ainda está na lista negra dos EUA.

A guerra tecnológica está germinando. Os EUA foram pioneiros na terceira revolução industrial e estão no topo da pirâmide há décadas. No entanto, no limiar do século XXI, a China e os EUA se tornaram competidores ferozes na quarta revolução industrial, dominada por chips e algoritmos.

A Casa Branca listou a China como "a única concorrente potencialmente capaz de combinar seu poder econômico, diplomático, militar e tecnológico" em sua Interim National Security Strategic Guidance (orientação estratégica de segurança nacional provisória).

"O fim da era de envolvimento poderia datar de 2010 quando a China se tornou a segunda maior economia do mundo", disse Guo. Quando o PIB da China ultrapassou 60% do PIB dos EUA em 2014, a hostilidade cresceu ainda mais, com políticas de contenção que iam desde o comércio até os direitos humanos ao longo dos anos.

A tentativa de Washington de conter Beijing no reino da alta tecnologia precede a guerra comercial de Donald Trump e continua até hoje. Uma dissociação de alta tecnologia parece inevitável.

