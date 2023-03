CGTN: visita do Presidente Xi à Rússia para promover a paz mundial e impulsionar o desenvolvimento global

PEQUIM, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ — O mundo está passando por profundas mudanças jamais vistas em um século, com aumento da turbulência geopolítica, confronto agravado entre unilateralismo e multipolaridade, uma pandemia sem precedentes e a estrondosa crise entre Rússia e Ucrânia.

Em meio a esse cenário global, o Presidente Xi Jinping da China e sua contraparte russa Vladimir Putin se reunirão em Moscou, de 20 a 22 de março, para discutir a parceria estratégica abrangente de coordenação da China-Russia, trocar opiniões sobre os principais assuntos internacionais e regionais e prosseguir com a cooperação prática entre os dois países, de acordo com a Chinese Foreign Ministry.

A China acabou de concluir as sessões anuais de sua legislatura nacional e o principal órgão consultivo, no qual o governo chinês revelou seu objetivo de PIB (2023 %): cerca de 5 %, o que muitos dizem ser conservador devido à rápida recuperação das atividades econômicas da China. E recentemente o país também intermediou um acordo de paz entre a Arábia Saudita e o Irã, avançando com sucesso na retomada de suas relações diplomáticas.

À medida que a China está reiniciando sua economia – uma força motriz significativa para a economia global em dificuldade e está desempenhando um papel mais ativo no campo político global, a comunidade internacional tem grandes expectativas para o próximo encontro entre os presidentes chinês e russo.

Uma viagem para promover a paz mundial

A próxima visita de Estado à Rússia marca a primeira viagem internacional de Xi depois de assumir seu terceiro mandato como presidente chinês no início deste mês, e também sua primeira visita à Rússia desde o início do conflito Rússia-Ucrânia iniciado em fevereiro de 2022.

Observando que a visita aprofundará ainda mais a confiança e o entendimento mútuos entre os dois países, Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, disse em uma coletiva de imprensa regular que também será uma viagem para promover a paz.

Observando que a relação entre a China e a Rússia se baseia nos princípios de não aliança, não confronto e não direcionamento de terceiros, Wang disse que, com base nisso, a China e a Rússia promoverão um mundo multipolar e uma maior democracia nas relações internacionais e contribuirão para o desenvolvimento e o progresso mundiais.

Quanto às tão esperadas palestras sobre a crise da Ucrânia, Wang disse que a China continuará mantendo seu objetivo e posição justa sobre a questão e desempenhando um papel construtivo na promoção das negociações de paz.

O sucesso da China na mediação de uma aproximação entre a Arábia Saudita e o Irã não apenas provou a viabilidade das conversas de paz, mas também levantou a esperança de que possa fazer o mesmo na resolução do conflito da Ucrânia.

Observando que a China tem relações amigáveis com a Rússia e a Ucrânia, Yuan Sha, membro assistente de pesquisa em estudos do Departamento de Estudos Americanos do China Institute of International Studies, acredita que o papel de mediação construtiva da China entre a Rússia e a Ucrânia poderia ser esperado, já que a mediação bem-sucedida da China entre a Arábia Saudita e o Irã deu à China as credenciais de intermediária honesta e construtiva.

Yuan acrescentou que a China reiterou o seu compromisso de promover a paz e facilitar as negociações entre a Rússia e aUcrânia.

Uma viagem de cooperação para impulsionar a recuperação econômica global

"Quanto mais turbulento o mundo for, mais importante é que as relações entre a China e a Rússia avancem continuamente", disse o embaixador chinês na Rússia Zhang Hanhui em uma entrevista recente.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores chinês, a visita de Xi à Rússia será uma viagem de cooperação para promover a colaboração mutuamente benéfica em vários campos, aprofundar a sinergia entre a Iniciativa Cinturão e Rota e a União Econômica Eurasiática, e ajudar os dois países a alcançar seus respectivos objetivos de desenvolvimento e revitalização.

Como o ano de 2023 marca o 10.º aniversário da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) proposta pela China, Cui Hongjian, diretor do Departamento de Estudos Europeus do Instituto de Estudos Internacionais da China, disse que a Rússia é um parceiro importante da China na cooperação BRI e que seu futuro e a cooperação adicional dentro da estrutura pode beneficiar mais países e regiões.

Observando que China e a Rússia podem impulsionar continuamente projetos em áreas como energia e infraestrutura, Ding Xiaoxing, diretor da Eurasia Institute of the China Institutes of Contemporary International Relations, disse que o crescimento constante da cooperação entre China e Russia injetará mais energia positiva na recuperação econômica mundial.

Em 2022, o comércio bilateral entre China e Rússia atingiu um recorde de US$ 190.27 bilhões, disse o Embaixador Zhang, acrescentando que o comércio de energia desempenhou um papel ainda mais fundamental no comércio bilateral, enquanto as exportações da China de produtos elétricos, automóveis e peças automotivas para a Rússia tiveram um crescimento substancial.

Na quinta-feira, um trem de carga China-Europa destinado a Moscou partiu de Pequim. O trem, cheio de mercadorias, incluindo eletrodomésticos, roupas e peças automotivas, está previsto para chegar depois de viajar cerca de 18 dias.

"Acreditamos que o comércio da China-Russia chegará a novos patamares em 2023. Nós nos esforçamos para atingir a meta comercial de US$ 200 bilhões até o final deste ano, estabelecida pelos dois chefes de estado", disse Zhang.

Embora a cooperação geral entre os dois países esteja florescendo, intercâmbios culturais e intercâmbios interpessoais também estão prosperando. Atualmente, os dois povos estão marcando o ano de 2023 de intercâmbios esportivos.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-19/Xi-s-Russia-visit-to-promote-world-peace-boost-global-development-1iiTVkGSItq/index.html

FONTE CGTN

