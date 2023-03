CGTN: визит председателя Си в Россию в целях содействия миру и глобальному развитию

ПЕКИН, 20 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Мир переживает глубокие перемены, невиданные за последнее столетие, с усиливающейся геополитической турбулентностью, обострением конфронтации между односторонностью и многополярностью, беспрецедентной пандемией и бушующим кризисом между Россией и Украиной.

На этом глобальном фоне председатель КНР Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин встретятся в Москве 20–22 марта, чтобы обсудить всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию между Китаем и Россией, обменяться мнениями по основным международным и региональным вопросам и продвинуться вперед в практическом сотрудничестве между двумя странами, сообщает МИД КНР.

Китай только что завершил ежегодные сессии своего национального законодательного органа и высшего консультативного органа, на которых китайское правительство объявило свою цель на 2023 год в отношении ВВП: около 5%, что, по мнению многих, является консервативным с учетом быстрого восстановления экономической активности Китая. Кроме того, недавно страна заключила мирное соглашение между Саудовской Аравией и Ираном, успешно способствуя возобновлению дипломатических отношений с этими двумя странами.

По мере того как Китай перезапускает свою экономику, являющуюся важной движущей силой в мировой экономике, и играет более активную роль в глобальной политической сфере, международное сообщество возлагает большие надежды на предстоящую встречу между китайскими и российскими президентами.

Поездка для содействия миру во всем мире

Предстоящий официальный визит в Россию знаменует собой первую зарубежную поездку Си Цзиньпина после его переизбрания на третий срок на посту президента Китая в начале этого месяца, а также его первый визит в Россию с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года.

Отметив, что визит еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между двумя странами, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на регулярном брифинге для прессы, что это также будет поездка для содействия миру.

Отметив, что отношения между Китаем и Россией основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, Ван И сказал, что на этой основе Китай и Россия будут продвигать многополярный мир и большую демократию в международные отношения и способствовать мировому развитию и прогрессу.

Что касается долгожданных переговоров по украинскому кризису, Ван заявил, что Китай будет продолжать отстаивать свою объективную и справедливую позицию по этому вопросу и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров.

Успех Китая как посредника в сближении между Саудовской Аравией и Ирана доказал не только жизнеспособность мирных переговоров, но и дал надежду на то, что Китай сможет сделать то же самое в урегулировании конфликта в Украине.

Отметив, что Китай поддерживает дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной, Юань Ша, помощник научного сотрудника отдела американских исследований Китайского института международных исследований, считает, что конструктивная посредническая роль Китая между Россией и Украиной может быть успешной ввиду посредничества между Саудовской Аравией и Ираном, принесшего Китаю репутацию честного и конструктивного посредника.

Юань добавил, что Китай неоднократно подтверждал свою приверженность содействию миру и переговорам между Россией иУкраиной.

Поездка с целью кооперации для ускорения восстановления мировой экономики

«Чем неспокойнее мир, тем важнее для китайско-российских отношений стабильное развитие», – заявил в недавнем интервью посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

По данным МИД Китая, визит Си Цзинипина в Россию будет визитом, направленным на развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, углубление синергии между инициативой «Пояс и путь» и Евразийским экономическим союзом и оказание помощи двум странам в достижении их соответствующих целей в отношении развития и возрождения.

Поскольку в 2023 году исполняется 10 лет предложенной Китаем инициативе «Один пояс, один путь» (ОПОП), Цуй Хунцзянь, директор Департамента европейских исследований Китайского института международных исследований, сказал, что Россия является важным партнером Китая в сотрудничестве в рамках ОПОП, и их будущее и дальнейшее сотрудничество в рамках этого проекта может принести пользу большему количеству стран и регионов.

Отметив, что Китай и Россия могут неуклонно продвигать проекты в таких областях, как энергетика и инфраструктура, директор Дин Сяосин Eurasia Institute of the China Institutes of Contemporary International Relations заявил, что устойчивый рост сотрудничества с Китая и России придаст больше позитивной энергии для восстановления мировой экономики.

В 2022 году двусторонняя торговля между Китаем и Россией достигла рекордного уровня в 190,27 миллиарда долларов, сказал посол Чжан, добавив, что торговля энергоносителями играет еще более важную роль в двусторонней торговле, в то время как китайский экспорт электротехнической продукции, автомобилей и автозапчастей в Россию значительно вырос.

В четверг из Пекина отправился товарный поезд Китай-Европа, направлявшийся в Москву. Поезд с грузом, включая бытовую технику, одежду и автозапчасти, прибудет на место примерно через 18 дней.

«Мы убеждены в том, что китайско-российская торговля достигнет новых высот – 200 миллиардов долларов к концу 2023 года, что установлено главами двух государств», – сказал Чжан.

В то время как всестороннее сотрудничество между двумя странами процветает, процветают также межличностные и культурные обмены. В настоящее время два народа отмечают 2023 год как год спортивных обменов.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-19/Xi-s-Russia-visit-to-promote-world-peace-boost-global-development-1iiTVkGSItq/index.html

SOURCE CGTN