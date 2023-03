CGTN : Xi Jinping se rend en Russie pour promouvoir la paix dans le monde et stimuler le développement international

PÉKIN, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le monde connaît des bouleversements sans précédent depuis un siècle, avec la multiplication des troubles géopolitiques, l'aggravation de la confrontation entre l'unilatéralisme et la multipolarité, une pandémie sans précédent et la crise qui secoue la Russie et l'Ukraine.

Dans ce contexte mondial, le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine se rencontreront à Moscou du 20 au 22 mars pour discuter du partenariat stratégique global de coordination entre la Chine et la Russie, échanger leurs points de vue sur les principales affaires internationales et régionales et faire avancer la coopération pratique entre les deux pays, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

La Chine vient de clôturer les sessions annuelles de son assemblée législative nationale et de son principal organe consultatif, au cours desquelles le gouvernement chinois a révélé son objectif de croissance du PIB pour 2023 : environ 5 %, ce que beaucoup considèrent comme conservateur compte tenu de la reprise rapide des activités économiques de la Chine. Par ailleurs, le pays a récemment négocié un accord de paix entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ce qui a permis de faire avancer la reprise des relations diplomatiques entre ces deux pays.

Alors que la Chine redémarre son économie, un moteur important pour l'économie mondiale en difficulté, et qu'elle joue un rôle plus actif sur la scène politique mondiale, la communauté internationale attend beaucoup de la prochaine rencontre entre les présidents chinois et russe.

Un voyage pour promouvoir la paix dans le monde

La prochaine visite d'État en Russie est le premier voyage à l'étranger du président Xi Jinping après son troisième mandat en tant que président chinois au début du mois, et sa première visite en Russie depuis le début du conflit opposant la Russie à l'Ukraine en février 2022.

Soulignant que cette visite permettra d'approfondir la confiance et la compréhension mutuelles entre les deux pays, Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré lors d'une conférence de presse régulière qu'il s'agirait également d'un voyage visant à promouvoir la paix.

Faisant remarquer que les relations entre la Chine et la Russie sont fondées sur les principes de non-alliance, de non-confrontation et de non-ciblage de tierces parties, M. Wang a déclaré que sur cette base, la Chine et la Russie encourageraient un monde multipolaire et une plus grande démocratie dans les relations internationales, et qu'elles contribueraient au développement et au progrès du monde.

En ce qui concerne les pourparlers très attendus sur la crise ukrainienne, M. Wang a indiqué que la Chine continuerait à défendre sa position objective et juste sur la question et à jouer un rôle constructif dans la promotion des pourparlers de paix.

Le succès de la Chine dans la médiation d'un rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran a non seulement prouvé la viabilité des pourparlers de paix, mais a également suscité l'espoir qu'elle pourrait faire de même pour résoudre le conflit ukrainien.

Notant que la Chine entretient des relations amicales avec la Russie et l'Ukraine, Yuan Sha, chercheur adjoint au département des études américaines de l'Institut chinois d'études internationales, estime que l'on peut s'attendre à ce que la Chine joue un rôle de médiateur constructif entre la Russie et l'Ukraine, étant donné que la médiation réussie de la Chine entre l'Arabie saoudite et l'Iran a valu à la Chine d'être considérée comme un médiateur honnête et constructif.

M. Yuan a ajouté que la Chine a toujours rappelé son engagement à promouvoir la paix et à faciliter les négociations entre la Russie et l'Ukraine.

Un voyage de coopération pour stimuler la reprise économique mondiale

« Plus le monde est perturbé, plus il est important que les relations entre la Chine et la Russie progressent régulièrement », a déclaré l'ambassadeur de Chine en Russie, Zhang Hanhui, lors d'une récente interview.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, la visite de Xi Jinping en Russie sera un voyage de coopération visant à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines, à approfondir la dynamique entre l'initiative « la Ceinture et la Route » et l'Union économique eurasienne, et à aider les deux pays à atteindre leurs objectifs respectifs en matière de développement et de revitalisation.

Alors que l'année 2023 marque le 10e anniversaire de l'initiative « la Ceinture et la Route » (BRI, Belt and Road Initiative) proposée par la Chine, Cui Hongjian, directeur du département des études européennes à l'Institut chinois d'études internationales, a déclaré que la Russie est un partenaire important de la Chine dans la coopération BRI et que leur coopération future et approfondie dans ce cadre peut bénéficier à davantage de pays et de régions.

Observant que la Chine et la Russie peuvent faire avancer régulièrement des projets dans des domaines tels que l'énergie et les infrastructures, Ding Xiaoxing, directeur de l'Institut Eurasie de l'Institut chinois des relations internationales contemporaines, a indiqué que la croissance régulière de la coopération sino-russe injectera davantage d'énergie positive dans la reprise économique mondiale.

En 2022, le commerce bilatéral entre la Chine et la Russie a atteint un niveau record de 190,27 milliards de dollars, a déclaré l'ambassadeur Zhang, ajoutant que le commerce de l'énergie a joué un rôle encore plus important dans le commerce bilatéral, tandis que les exportations chinoises de produits électriques, d'automobiles et de pièces détachées vers la Russie ont toutes connu une croissance importante.

Jeudi, un train de marchandises entre la Chine et l'Europe à destination de Moscou est parti de Pékin. Le train, chargé de marchandises telles que des appareils électroménagers, des vêtements et des pièces automobiles, devrait arriver après un voyage d'environ 18 jours.

« Nous pensons que le commerce sino-russe atteindra de nouveaux sommets en 2023, et nous nous efforçons d'atteindre l'objectif commercial de 200 milliards de dollars fixé par les deux chefs d'État d'ici la fin de l'année », a ajouté M. Zhang.

Si la coopération globale entre les deux pays est florissante, les échanges entre les peuples et les échanges culturels le sont également. En 2023, les deux peuples célèbrent l'année des échanges sportifs.

