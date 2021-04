CGTN: Von gut ausgebildeten Studenten zu radikalisierten Extremisten in Xinjiang

Dolqun studierte im Ausland für einen fortgeschrittenen Abschluss, als er sich der Ostturkestanischen Unabhängigkeitsbewegung (ETIM) anschloss, die 2014 ihren Namen in Islamische Partei Turkistans (TIP) änderte. Die Gruppe ist für zahlreiche Morde in Xinjiang verantwortlich und wurde von den Vereinten Nationen als terroristische Organisation eingestuft.

Dolqun sagte, dass dieser „philosophische Einfluss" allmählich und subtil war. Bald begann er sich „wertlos" zu fühlen und begann, Menschen außerhalb seines Glaubens als "Ungläubige" wahrzunehmen. Im Jahr 2019 wurde Dolqun wegen Anstiftung zum Terrorismus und anderer Straftaten zu sieben Jahren Haft verurteilt. Jetzt denkt er, dass der größte Sinn im Leben darin besteht, den eigenen Wert auf dem richtigen Weg zu erkennen. Er möchte mit seiner Erfahrung andere warnen, die vor dem gleichen Weg stehen.

Dilnur sagte, sie habe aus Neugierde begonnen, Koranvorlesungen zu besuchen. Als sie sich mehr engagierte, fühlte sie ein „stetiges Rinnsal" von Indoktrination und begann zu spüren, dass die Atmosphäre „nicht stimmt". Dann wurden ihr Videos von der Ausbildung von Terroristen in Lagern gezeigt und sie wurde ermutigt, Missionen in verschiedenen Ländern durchzuführen.

„Ich fühle mich betrogen und benutzt", sagte Dilnur.

SOURCE CGTN