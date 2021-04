CGTN: z wykształconych studentów w radykalnych ekstremistów w Sinciang

PEKIN, 12 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Na przestrzeni lat dobrze wykształceni młodzi ludzie stali się kluczowymi celami rekrutacyjnymi dla grup terrorystycznych w i poza Sinciang. Dolqun Yalqun i Dilnur Eziz studiowali za granicą, kiedy znaleźli się pod wpływem ekstremizmu. Doświadczenie to wywróciło ich życie do góry nogami, ostatecznie doprowadzając do pobytu za kratkami.