CGTN: Wie China inmitten anderer Ausbrüche seine COVID-19-Reaktion weiter optimiert

BEIJING, 24. März 2023 /PRNewswire/ -- China ist in eine neue Phase der Seuchenprävention und -bekämpfung eingetreten, nachdem es das Management der COVID-19-Reaktion in die Klasse B der Infektionskrankheiten zurückgestuft hat. „Die Gesamtsituation der Epidemiebekämpfung ist landesweit gut", heißt es in einer Sitzung des Ständigen Ausschusses des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas am 16. Februar.

Aktuelle Situation von COVID-19 in China

Nach den jüngsten Daten des Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC) ist die Zahl der positiven Nukleinsäuretests in China seit dem 16. März grundsätzlich rückläufig und liegt seit über einer Woche unter 8.000 Fällen.

Infektionen durch die Epidemie treten in China immer noch lokal und sporadisch auf, sagte Wu Zunyou, leitender Epidemiologe des chinesischen CDC, in einem Interview Anfang März.

Niemand kann sagen, wie sich COVID-19 letztendlich entwickeln wird, sagte Wu und fügte hinzu, dass das neuartige Coronavirus noch lange Zeit mit Menschen auf der Erde koexistieren wird.

Zhan Qingyuan, stellvertretender Direktor des Department of Pulmonary and Critical Care Medicine desChina-Japan Friendship Hospital (CJFH), bekräftigte gegenüber CGTN: „Die Menschen müssen möglicherweise mit dem Mikroorganismus leben, da wir nicht alle Coronaviren abtöten können."

Da die COVID-19-Epidemie im Land „im Grunde beendet" ist, arbeitet das Krankenhaus auf dem Niveau vor der Epidemie inmitten eines Anstiegs der saisonalen Grippe, von der die positive Quote der Influenzaviren in der Woche vom 6. bis 12. März auf 53,2 Prozent gestiegen ist und damit weit über den Daten von Anfang Februar liegt – weniger als 1 Prozent, wie aus den Statistiken des China CDC hervorgeht.

Zhan riet älteren Menschen und Personen mit Grunderkrankungen, sich impfen zu lassen und ein Thermometer, Antigenreagenzien und COVID-19-Medikamente bereitzuhalten. „Ich empfehle die Einnahme von Medikamenten, sobald der Nukleinsäuretest positiv ist, denn je früher die Medikamente gegen COVID-19 eingesetzt werden, desto besser ist die Wirkung."

Vorbereitungen für COVID-19 laufen weiter

In China geht alles wieder seinen gewohnten Gang, während wichtige Einrichtungen wie die Krankenhäuser noch in der Vorbereitung sind.

Inmitten der saisonalen Grippe sagte Zhong Lintao, Direktor des Nosocomial Infections Management Office des CJFH, dass die Ärzte in der Fieberklinik des Krankenhauses die Patienten in den letzten drei Jahren nach dem Schweregrad ihres Zustands und nicht nach den Ergebnissen von Nukleinsäuretests eingeteilt haben.

Darüber hinaus widmet sich das Krankenhaus auch der täglichen Infektionsprävention und -kontrolle, so Zhong: „Wir geben beispielsweise Anleitungen zum persönlichen Schutz des medizinischen Personals und der Patienten, reinigen und desinfizieren täglich häufig berührte Gegenstände, um die Verbreitung des Virus in medizinischen Einrichtungen zu verhindern."

Zhong sagte, man habe bei der letzten COVID-19-Epidemie viel Erfahrung gesammelt und könne von einem normalen Betrieb rasch auf einen Krankheitsausbruch reagieren, einschließlich der Zuweisung von medizinischem Personal für die Fieberklinik, die Notaufnahme und die Krankenstationen sowie der Lagerung von Medikamenten und medizinischen Geräten.

„Wir werden auch die Kapazität der Notaufnahme erweitern, indem wir Spezialstationen in anderen Abteilungen umwandeln, um schwere Fälle zu behandeln, sobald ein Bedarf besteht", sagte Zhong.

Das Krankenhaus hat im vergangenen Dezember ein Gebäude in Krankenstationen umgewandelt, um schwer kranke COVID-19-Patienten zu versorgen, und obwohl der normale Betrieb wieder aufgenommen wurde, sagte Zhong, dass das Gebäude bei Bedarf schnell wieder in Krankenstationen umgewandelt werden kann.

Stärkung schwacher Glieder

Chinas National Development and Reform Commission (NDRC), National Health Commission und sechs weitere Abteilungen haben eine Bekanntmachung herausgegeben und arbeiten an der Konsolidierung wichtiger Errungenschaften bei der Epidemieprävention und -bekämpfung sowie an der Stärkung der schwachen Glieder in der medizinischen und gesundheitlichen Versorgung in Stadt und Land und im Umweltschutz", sagte Liu Dechun, Direktor des NDRC's Department of Resource Conservation and Environmental Protection, am vergangenen Donnerstag auf einer Medienkonferenz.

Liu zufolge wird China die Kapazitäten für die Überwachung von Epidemien und für regelmäßige Frühwarn- und Reaktionssysteme ausbauen und die Einrichtungen zur Gesundheitsüberwachung und die Kapazitäten in wichtigen Einrichtungen wie medizinischen Einrichtungen, Altenpflegeeinrichtungen und großen Einkaufszentren verbessern.

Außerdem drängte er darauf, die medizinische Versorgung und die Ressourcen zu koordinieren und zuzuweisen und ein mehrstufiges, auf Überweisungen basierendes Gesundheitsversorgungsnetz – primäre, sekundäre und tertiäre Krankenhäuser – aufzubauen, wobei die öffentlichen medizinischen Einrichtungen die Hauptstütze bilden sollten, So Liu.

Liu sagte, dass das Land die sanitären Einrichtungen an überfüllten Orten verbessern und die Umweltgesundheit an Orten wie städtischen Dörfern und Bauernmärkten kontrollieren.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-23/How-China-continues-optimizing-its-COVID-19-response-1ioIE5SJ82c/index.html

