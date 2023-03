CGTN: como a China continua otimizando sua resposta à COVID-19 em meio a outros surtos

PEQUIM, 24 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A China entrou em uma nova fase de prevenção e controle de epidemias depois de reduzir a gestão da resposta da COVID-19 para doenças infecciosas de classe B. "A situação geral da resposta à epidemia é boa em todo o país", de acordo com uma reunião realizada pelo Comitê Permanente do Departamento Político do Comitê Central do Partido Comunista da China em 16 de fevereiro.

Situação atual da COVID-19 na China

De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças (China CDC), o número de testes de ácido nucleico positivos na China basicamente segue uma tendência de queda desde 16 de março, com menos de 8.000 casos por mais de uma semana.

As infecções da epidemia ainda estão ocorrendo na China de forma localizada e esporádica, disse Wu Zunyou, epidemiologista-chefe da China CDC, em entrevista no início de março.

Ninguém pode dizer como a COVID-19 acabará, disse Wu, acrescentando que o novo coronavírus coexistirá com humanos na Terra por um longo período de tempo.

Zhan Qingyuan, vice-diretor do departamento de medicina pulmonar e cuidados críticos do Hospiotal da Amizade China-Japão (HACJ), reiterou o mesmo para a CGTN: "as pessoas podem ter que viver com o microorganismo, uma vez que não podemos matar todo o coronavírus".

Como a epidemia da COVID-19 "basicamente terminou" no país, o hospital vem operando em nível pré-epidêmico em meio a um aumento da gripe sazonal, onde a taxa de testes positivos para o vírus da gripe aumentou para 53,2% na semana de 6 a 12 de março, muito acima dos dados no início do mês de fevereiro – inferior a 1 %, de acordo com estatísticas da China CDC.

Zhan recomendou aos idosos e àqueles com condições subjacentes que fossem vacinados, e que mantivessem um termômetro ao seu alcance, assim como reagentes de antígeno e medicamentos para a COVID-19. "Recomendo tomar medicamento assim que o teste de ácido nucleico for positivo, porque quanto mais cedo os medicamentos contra a COVID-19 forem utilizados, melhor será o efeito".

Preparações ainda estão sendo feitas para a COVID-19

Tudo na China está de volta ao normal, enquanto instituições-chave como os hospitais ainda estão se preparando.

Em meio à gripe sazonal, Zhong Lintao, diretora do Centro de Gestão de Infecções Nosocomiais do HACJ, disse que os médicos da clínica de febre do hospital fazem a triagem de pacientes com base na gravidade de sua condição, e não nos resultados de testes de ácido nucleico como nos últimos três anos.

Além disso, o hospital também se dedica à prevenção e controle diários de infecções, de acordo com Zhong: "Por exemplo, oferecemos orientação sobre proteção pessoal para a equipe médica e para pacientes, com limpeza e desinfecção de itens frequentemente tocados diariamente para prevenir a disseminação do vírus em instituições médicas".

Zhong disse que acumulou muita experiência na última rodada da epidemia da COVID-19 e pode alterar o cenário de operações normais para resposta rápida a um surto de doença, incluindo alocação de pessoal médico para a clínica de febre, departamento de emergência e enfermarias e armazenamento de medicamentos e dispositivos médicos.

"Também expandiremos a capacidade do departamento de emergência por meio da transformação de enfermarias especializadas em outros departamentos para tratar casos graves quando houver necessidade", disse Zhong.

O hospital converteu um edifício em enfermarias para cuidar de pacientes com COVID-19 gravemente doentes em dezembro passado, e embora o serviço normal tenha sido retomado, Zhong disse que pode transformá-lo em enfermarias novamente rapidamente, se necessário.

Fortalecendo os elos fracos

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (CNDR), a Comissão Nacional de Saúde e seis outros departamentos publicaram um aviso e implementaram o trabalho correspondente para consolidar grandes conquistas de prevenção e controle de epidemias e fortalecer os elos fracos nos cuidados médicos e de saúde urbanos e rurais e na proteção ambiental, disse Liu Dechun, diretor do Departamento de Conservação de Recursos e Proteção Ambiental da CNDR, em uma coletiva de imprensa na última quinta-feira.

De acordo com Liu, a China fortalecerá a capacidade de vigilância de epidemias e sistemas regulares de alerta antecipado e resposta, e melhorará as instalações de monitoramento e de saúde e a capacidade em instituições-chave, como instituições de atendimento médico e cuidados de idosos e grandes shoppings.

Também insistiu para coordenar e alocar suprimentos e recursos médicos e construir um sistema de saúde escalonado, em vários níveis e com base em indicações de forma regular e construir redes de saúde em três níveis – hospitais primários, secundários e terciários – com instituições médicas públicas como base, de acordo com Liu.

Liu disse que o país melhorará as instalações de saneamento em locais lotados e realizará a governança da saúde ambiental em locais como vilarejos urbanos e mercados agrícolas.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-23/How-China-continues-optimizing-its-COVID-19-response-1ioIE5SJ82c/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN