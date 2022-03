CGTN: wspólne wysiłki Chin i USA są potrzebne dla zapewnienia pokoju na świecie

PEKIN, 21 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Od wybuchu pandemii koronawirusa po kryzys na Ukrainie ‒ w międzynarodowym krajobrazie zaszły poważne zmiany, a pokój i rozwój na świecie stanęły w obliczu poważnych wyzwań.

„Świat nie jest teraz ani spokojny, ani stabilny" ‒ powiedział w piątek chiński prezydent Xi Jinping, wzywając Chiny i Stany Zjednoczone do odpowiedzialności międzynarodowej i podjęcia wysiłków na rzecz zapewnienia pokoju na świecie.

Xi wygłosił te słowa podczas wideokonferencji z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, zwołanej na prośbę tego drugiego.

„Jako przywódcy wiodących państw na świecie, musimy zastanowić się, jak odpowiednio rozwiązać problemy powodujące konflikty, mając na uwadze przede wszystkim osiągnięcie globalnej stabilności, możliwości zapewnienia pracy i życie miliardów ludzi" ‒ powiedział Xi w rozmowie z Bidenem.

Po szczerej i szczegółowej dyskusji obaj przywódcy zgodzili się podjąć konkretne działania w celu przywrócenia stosunków chińsko-amerykańskich na ścieżkę stałego rozwoju oraz odpowiednie wysiłki na rzecz rozwiązania kryzysu ukraińskiego.

„Traktuję te słowa bardzo poważnie"

Biden ponownie zapewnił prezydenta Xi, że Stany Zjednoczone nie dążą do wszczęcia nowej zimnej wojny z Chinami, ani do zmiany chińskiego ustroju, ani też do odnowienia sojuszy przeciwko Chinom. Ponadto USA nie popierają „niepodległości Tajwanu" i nie zamierzają popaść w konflikt z Chinami. W odpowiedzi na te zapewnienia Xi podkreślił: „Traktuję te uwagi bardzo poważnie".

Prezydent Xi zauważył jednak, że stosunki chińsko-amerykańskie, zamiast wychodzić z trudnej sytuacji zaognionej przez poprzednią administrację USA, napotykają coraz więcej wyzwań. Na podkreślenie zasługuje fakt, że niektórzy przedstawiciele strony amerykańskiej wysłali błędny sygnał do sił „niepodległości Tajwanu", co w opinii prezydenta Xi „jest bardzo niebezpieczne".

Jak zaznaczył Xi, nieumiejętne rozwiązanie kwestii Tajwanu będzie miało destrukcyjny wpływ na stosunki dwustronne. „Chiny mają nadzieję, że Stany Zjednoczone poświęcą tej kwestii należytą uwagę" ‒ powiedział.

Bezpośrednią przyczyną obecnej sytuacji, jaka panuje w stosunkach chińsko-amerykańskich jest to, że niektórzy przedstawiciele strony amerykańskiej nie zastosowali się do niezwykle istotnego porozumienia osiągniętego wspólnie przez obu prezydentów i nie zareagowali na pozytywne oświadczenia prezydenta Bidena. Xi podkreślił, że Stany Zjednoczone źle postrzegają i niewłaściwie oceniają strategiczne zamierzenia Chin.

Podkreślił on ponadto, że między Chinami a USA istniały i będą istnieć różnice, a nieustanne budowanie relacji leży w interesie obu stron. „Ważne jest, aby utrzymać te różnice pod kontrolą. Stale rozwijające się stosunki leżą bowiem w interesie obu stron" ‒ powiedział chiński prezydent.

„Do klaskania potrzeba dwóch rąk"

Piątkowa wideokonferencja była pierwszą rozmową obu przywódców od czasu wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Prezydenci przedstawili swoje stanowiska w tej sprawie i wyrazili gotowość do podjęcia wysiłków na rzecz odpowiedniego rozwiązania tego kryzysu.

Biden wyraził gotowość do dialogu z Chinami w celu zapobieżenia dalszego zaostrzenia sytuacji. „Chiny nie chciały, aby sytuacja na Ukrainie znalazła się w takim punkcie. Nasz kraj pragnie pokoju i sprzeciwia się wojnie. Jest to zakorzenione w historii i kulturze Chin" ‒ odpowiedział mu Xi.

Chiński prezydent powtórzył główne zasady, które leżą u podstaw podejścia Chin do kryzysu ukraińskiego i zauważył, że wszystkie strony muszą wspólnie wspierać Rosję i Ukrainę w prowadzeniu dialogu i negocjacji, które przyniosą rezultaty i doprowadzą do pokoju.

„Im bardziej złożona jest sytuacja, tym większa potrzeba zachowania chłodnej głowy i racjonalności" ‒ powiedział Xi, dodając, że niezależnie od okoliczności zawsze potrzebna jest odwaga polityczna, aby stworzyć przestrzeń dla pokoju i pozostawić miejsce na polityczne rozstrzygnięcie.

Cytując dwa chińskie powiedzenia: „Do klaskania potrzeba dwóch rąk" oraz „Ten, kto przywiązał dzwonek do tygrysa, musi go zdjąć", Xi wezwał USA i NATO do dialogu z Rosją w celu rozwiązania sedna kryzysu ukraińskiego i złagodzenia zarówno rosyjskich, jak i ukraińskich obaw o bezpieczeństwo.

Zauważając, że sytuacja w krajach na całym świecie jest już bardzo trudna z powodu pandemii koronawirusa, chiński prezydent ostrzegł, że rozległe i masowe sankcje sprawią, że ludzie będą tylko cierpieć.

„Jeśli dojdzie do ich dalszej eskalacji, mogą być powodem poważnych kryzysów w światowej gospodarce i handlu, finansach, energii, żywności oraz łańcuchach przemysłowych i dostaw, paraliżując i tak już słabnącą gospodarkę światową i skutkując nieodwracalnymi stratami" ‒ powiedział Xi.

„Chiny robią wszystko co możliwe, aby zapewnić pokój i będą nadal odgrywać tę konstruktywną rolę" ‒ dodał.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-19/Joint-China-U-S-efforts-needed-for-world-peace-tranquility-18wzA4epIpG/index.html

