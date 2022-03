CGTN : La Chine et les États-Unis doivent unir leurs efforts pour assurer la paix et la tranquillité dans le monde

PÉKIN, 21 mars 2022 /PRNewswire/ -- De la pandémie de COVID-19 à la crise en Ukraine, le monde a connu des bouleversements majeurs. La paix et le développement internationaux sont confrontés à de sérieux défis.

« Le monde n'est ni tranquille ni stable », a déclaré vendredi le président chinois Xi Jinping, qui a appelé la Chine et les États-Unis à assumer leur part de responsabilités internationales et à œuvrer pour la paix et la tranquillité dans le monde.

Xi Jinping a pris la parole lors d'une vidéoconférence avec le président américain Joe Biden à la demande de ce dernier.

« En tant que dirigeants de pays majeurs, nous devons réfléchir à la manière de traiter correctement les problématiques internationales et, surtout, maintenir la stabilité mondiale et protéger le travail et la vie de milliards de personnes », a expliqué le président chinois.

Après une discussion franche et approfondie, les deux dirigeants ont convenu de prendre des mesures concrètes pour remettre les relations sino-américaines sur la voie d'un développement régulier et de déployer des efforts respectifs pour un règlement optimal de la crise ukrainienne.

« Je prends ces remarques très au sérieux. »

Joe Biden a réaffirmé à son homologue chinois que les États-Unis ne souhaitaient pas engager une nouvelle guerre froide avec la Chine, ni changer le système chinois, ni raviver les alliances contre la Chine, et qu'ils ne soutenaient pas « l'indépendance de Taïwan » et n'avaient aucune intention d'entrer en conflit avec la Chine. Xi Jinping a répondu : « Je prends ces remarques très au sérieux. »

Ce dernier a souligné que les relations sino-américaines, au lieu de se sortir de la situation difficile provoquée par le précédent gouvernement américain, ont rencontré un nombre croissant de défis. Ce qu'il convient de mentionner, en particulier, est que certains Américains ont envoyé un mauvais signal aux « forces indépendantistes de Taïwan », a-t-il précisé, ajoutant que ceci était « très dangereux. »

Le président chinois a également expliqué qu'une mauvaise gestion de la problématique concernant Taïwan nuirait aux relations bilatérales. « La Chine espère que les États-Unis accorderont toute leur attention à cette affaire », a-t-il déclaré.

La situation actuelle des relations sino-américaines a été directement causée par le fait que certaines personnes aux États-Unis n'ont pas donné suite à l'important accord commun conclu par les deux présidents et n'ont pas tenu compte des déclarations positives du président Biden. Les États-Unis ont mal interprété et mal évalué l'intention stratégique de la Chine, a souligné Xi Jinping.

Il a rappelé qu'il existait et qu'il demeurerait certaines différences entre la Chine et les États-Unis, et a déclaré : « Le plus important est de maîtriser ces différences. Une relation en constante progression est dans l'intérêt de nos deux pays. »

« On ne peut applaudir d'une seule main »

La vidéoconférence de ce vendredi a été la première conversation entre les deux dirigeants depuis le début du conflit russo-ukrainien. Ils ont tous deux présenté leur avis sur la question et se sont déclarés prêts à déployer des efforts en vue d'un règlement approprié de la crise.

Alors que Joe Biden se disait prêt à communiquer avec la Chine pour éviter que la situation ne s'aggrave, Xi Jinping lui a répondu : « La Chine ne souhaite pas que la situation en Ukraine en arrive là. La Chine est pour la paix et s'oppose à la guerre. Cela fait partie intégrante de l'histoire et de la culture chinoises. »

Le président chinois a rappelé les grands principes qui régissent l'approche chinoise de la crise ukrainienne et a souligné que toutes les parties doivent soutenir conjointement la Russie et l'Ukraine dans le cadre d'un dialogue et de négociations qui permettront d'obtenir des résultats et de conduire à la paix.

« Plus la situation est complexe, plus il est nécessaire de garder son sang-froid et sa lucidité », a-t-il déclaré. Il a ajouté que, quelles que soient les circonstances, il faut toujours faire preuve de courage politique pour instaurer un climat de paix et favoriser un compromis politique.

Xi Jinping a cité deux proverbes chinois : « On ne peut applaudir d'une seule main » ; « Celui qui a attaché la cloche au tigre est celui qui doit l'enlever ». Il a ainsi exhorté les États-Unis et l'OTAN à engager un dialogue avec la Russie afin de résoudre la crise ukrainienne et d'apaiser les inquiétudes de la Russie et de l'Ukraine en matière de sécurité.

Le président chinois a souligné que la situation était déjà très difficile pour les pays du monde entier en raison de la pandémie de COVID-19 et a également averti que des sanctions radicales et sans discernement ne feraient que pénaliser les populations.

« Si la situation s'aggrave, cela pourrait entraîner de graves crises économiques, commerciales, financières, énergétiques, alimentaires, industrielles et d'approvisionnement à l'échelle mondiale, paralysant ainsi l'économie mondiale déjà affaiblie et causant des pertes irrévocables », a déclaré Xi Jinping.

« La Chine fait de son mieux pour assurer la paix et continuera à jouer un rôle majeur », a-t-il ajouté.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-19/Joint-China-U-S-efforts-needed-for-world-peace-tranquility-18wzA4epIpG/index.html

SOURCE CGTN