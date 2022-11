BEIJING, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- À medida que líderes das 20 maiores economias do mundo se reuniram na ilha indonésia de Bali para a Cúpula do G20, o encontro presencial entre os líderes da China e dos Estados Unidos atraiu a atenção global.

Na segunda-feira à tarde, o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente dos EUA, Joe Biden, reuniram-se para conversar pessoalmente pela primeira vez desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021.

CGTN: Xi declara a Biden: devemos colocar os laços entre a China e os EUA de volta no caminho certo

Em suas observações de abertura, Xi disse a Biden que, desde o contato inicial e o estabelecimento das relações diplomáticas até hoje, a China e os Estados Unidos passaram por mais de 50 anos repletos de acontecimentos, com ganhos e perdas, bem como experiência e lições.

"A história é o melhor livro didático", disse Xi. "Devemos adotá-lo como um espelho e deixá-lo orientar o futuro."

O presidente chinês declarou estar pronto para trabalhar com sua contraparte norte-americana para colocar as relações entre a China e os EUA de volta no caminho do crescimento saudável e estável em benefício dos dois países e do mundo como um todo.

Xi incentiva a liderança estadista na era da mudança

A tão esperada reunião ocorreu em um momento de turbulência no relacionamento entre a China e os EUA.

O estado atual das relações entre a China e os Estados Unidos não é do interesse fundamental dos dois países e povos, nem o que a comunidade internacional espera, de acordo com Xi.

Ele acrescentou que, como líderes de dois países importantes, eles precisam desempenhar um papel de liderança, definir o curso certo para o relacionamento entre a China e os EUA e colocá-lo em uma trajetória ascendente.

"Um estadista deve refletir e saber aonde levar seu país", disse o presidente chinês a Biden. "Ele também deve refletir e saber como se relacionar com outros países e com o resto do mundo."

Observando que grandes mudanças estão ocorrendo de maneiras nunca antes vistas no mundo atual, Xi disse que a humanidade está enfrentando desafios sem precedentes.

"O mundo espera que a China e os Estados Unidos tratem seu relacionamento de forma adequada", disse ele.

Xi enfatizou que os dois países devem trabalhar com todas as outras nações para trazer mais esperança para a paz mundial, maior confiança na estabilidade global e um impulso mais forte para o desenvolvimento comum.

Biden, que falou primeiro, disse que os Estados Unidos e a China podem encontrar maneiras de trabalhar juntos para resolver questões globais urgentes como as mudanças climáticas e a insegurança alimentar.

A reunião de segunda-feira foi a sexta conversa entre os dois presidentes.

Xi disse que, embora os dois líderes tenham permanecido em comunicação por meio de videoconferências, chamadas telefônicas e cartas, nada disso substitui realmente os diálogos presenciais.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-14/Xi-tells-Biden-We-must-put-China-U-S-ties-back-on-right-track-1eXnfTexDhe/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=EqIX7sK5K9I

FONTE CGTN

SOURCE CGTN