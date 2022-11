CGTN: Si Ťin-pching povedal Joeovi Bidenovi: Musíme vrátiť väzby medzi Čínou a USA na správnu cestu

PEKING, 15. novembra 2022 /PRNewswire/ -- V čase, keď sa lídri 20 najväčších svetových ekonomík zišli na indonézskom ostrove Bali na samite G20, pozornosť celého sveta pútalo osobné stretnutie lídrov Číny a USA.

V pondelok popoludní sa čínsky prezident Si Ťin-pching a americký prezident Joe Biden stretli na svojom prvom osobnom rokovaní od nástupu Joea Bidena do funkcie v januári 2021.

CGTN: Xi tells Biden: We must put China-U.S. ties back on right track

V úvode svojho vystúpenia Si Ťin-pching Joeovi Bidenovi povedal, že od počiatočného kontaktu a nadviazania diplomatických vzťahov až po súčasnosť prešli Čína a USA viac ako 50 rokmi plnými udalostí, ziskov a strát, ako aj skúseností a ponaučení.

„História je najlepšou učebnicou," povedal Si Ťin-pching. „Mali by sme ju brať ako zrkadlo a nechať sa ňou viesť do budúcnosti."

Čínsky prezident uviedol, že je pripravený spolupracovať so svojím americkým náprotivkom, aby sa čínsko-americké vzťahy vrátili na cestu zdravého a stabilného rastu v prospech oboch krajín a celého sveta.

Si Ťin-pching vyzýva k štátnickému správaniu vo veku zmien

Očakávané stretnutie sa uskutočnilo v čase turbulencií vzťahov medzi Čínou a USA.

Súčasný stav čínsko-amerických vzťahov nie je v súlade so základnými záujmami oboch krajín a národov, ani s očakávaniami medzinárodného spoločenstva, povedal Si Ťin-pching.

Ako vedúci predstavitelia dvoch významných krajín musíme zohrávať vedúcu úlohu, nastaviť správny kurz pre čínsko-americké vzťahy a nasmerovať ich na vzostupnú trajektóriu, dodal.

„Štátnik by mal premýšľať a vedieť, kam má viesť svoju krajinu," povedal čínsky prezident Joeovi Bidenovi. „Mal by tiež myslieť a vedieť, ako vychádzať s inými krajinami a širším svetom."

Si Ťin-pching konštatoval, že v dnešnom svete sa dejú veľké zmeny, aké tu ešte neboli, a uviedol, že ľudstvo čelí bezprecedentným výzvam.

„Svet očakáva, že Čína a USA budú riadne riešiť svoje vzťahy," povedal.

Obe krajiny by mali spolupracovať so všetkými ostatnými národmi, aby priniesli viac nádeje do svetového mieru, väčšiu dôveru v globálnu stabilitu a silnejší impulz pre spoločný rozvoj, zdôraznil Si Ťin-pching.

Joe Biden, ktorý vystúpil ako prvý, uviedol, že Spojené štáty a Čína môžu nájsť spôsoby, ako spoločne riešiť naliehavé globálne problémy, ako je zmena klímy a potravinová neistota.

Pondelkové stretnutie bolo šiestym rozhovorom medzi oboma prezidentmi.

Si Ťin-pching uviedol, že hoci obaja lídri naďalej komunikujú prostredníctvom videokonferencií, telefonátov a listov, nič z toho nenahrádza osobnú výmenu názorov.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-14/Xi-tells-Biden-We-must-put-China-U-S-ties-back-on-right-track-1eXnfTexDhe/index.html

Video – https://www.youtube.com/watch?v=EqIX7sK5K9I

SOURCE CGTN