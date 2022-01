CGTN: Xi envia carta de felicitações ao Fórum do CMG

BEIJING, 27 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma carta de felicitações ao Fórum do China Media Group (CMG), que teve início em Pequim na noite de quarta-feira.

Com a aproximação das Olimpíadas de Inverno de Pequim, Xi disse, em sua carta, que a China apresentará ao mundo uma Olimpíada de Inverno simplificada, segura e magnífica.

Observando que o fórum tem como tema "Juntos por uma Olimpíada de Inverno com Alta Tecnologia", Xi expressou sua esperança de que os participantes do fórum possam acumular sabedoria por meio de debates e contribuir para exibir o charme único dos esportes de gelo e neve, levando adiante o espírito olímpico e acelerando o desenvolvimento dos esportes de inverno.

Huang Kunming, membro do Gabinete Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e diretor do Departamento de Publicidade do Comitê Central do PCC, estendeu as felicitações do presidente Xi.

De acordo com Huang, que também fez um discurso, a carta de felicitações do presidente chinês, Xi Jinping, é uma demonstração da confiança da China em organizar uma Olimpíada de Inverno de forma bem-sucedida, além de expressar sua expectativa em relação ao papel da imprensa na divulgação do Movimento Olímpico e na promoção do espírito olímpico.

A China está totalmente preparada para oferecer "serviços abrangentes, altamente eficientes e convenientes" aos meios de comunicação do mundo todo, conforme afirmou Huang. Ele também acrescentou que espera que os profissionais da imprensa retratem Pequim 2022 com "conceitos, métodos e meios inovadores a fim de que se forme uma opinião pública internacional objetiva, justa, positiva e saudável".

Ele enfatizou a importância de destacar a solidariedade e cooperação da imprensa, assim como de promover a inovação diante das mudanças não vistas há cem anos, recobertas por uma pandemia sem precedentes.

Ele também ressaltou o papel da imprensa na construção de uma ponte para intercâmbios e aprendizado mútuo, bem como no estreitamento dos vínculos interpessoais.

Sob o tema "Juntos por uma Olimpíada de Inverno com Alta Tecnologia", o fórum foi organizado pelo CMG e coorganizado pelo Comitê Olímpico Chinês e pelo Comitê Organizador de Pequim para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Inverno de 2022, com o apoio do Ministério Chinês da Ciência e Tecnologia.

Ele contou com a participação on-line e presencial de representantes de 145 meios de comunicação e de organizações internacionais de 78 países e regiões.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-26/Xi-sends-congratulatory-letter-to-CMG-Forum-178RLEomYZW/index.html

FONTE CGTN

