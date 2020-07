CGTN: Xi Jinping inspeciona a província de Jilin, no nordeste da China

Em 2019, a produção anual total de Jilin subiu 2,45 bilhões de quilogramas, atingindo 38,78 bilhões de quilogramas, com o crescimento líquido liderando o país, constituindo 41,2% de seu aumento total.

Mais tarde, Xi visitou o Siping Battle Memorial Hall, onde reviveu a história da revolução e homenageou os mártires revolucionários.

Anteriormente, Xi visitou a província de Jilin em julho de 2015 e setembro de 2018.

https://news.cgtn.com/news/3d3d414e7a45544e7a457a6333566d54/index.html

Revitalização regional

Em abril de 2016, o governo central da China lançou novas medidas para revitalizar a região nordeste, que vinha lutando contra o declínio industrial, a queda dos investimentos e um ambiente de negócios muito difícil. As reformas foram realizadas, com uma série de políticas de apoio, levando a uma administração simplificada e a um melhor ambiente de negócios.

Durante sua inspeção nas províncias de Heilongjiang, Jilin e Liaoning em 2018, Xi pediu "novos esforços" para reforçar a revitalização do nordeste da China.

Para que isso aconteça, Xi disse que a região deve aprofundar as reformas para enfrentar as contradições, inspirar a inovação com forte dinamismo, seguir a nova filosofia de desenvolvimento, aprimorar as vantagens do desenvolvimento verde, integrar profundamente a Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) e fazer mais esforços melhorar a vida das pessoas.

Ele pediu aos governos locais que continuem apoiando a construção ecológica, a produção de alimentos e aumentem as vantagens do desenvolvimento verde. É de importância vital fazer pleno uso dos recursos e vantagens exclusivos da região nordeste para promover o desenvolvimento da economia local, afirmou.

Modernização agrícola

O presidente Xi observou que a modernização agrícola e a segurança alimentar devem ser as principais áreas em foco.

No relatório de trabalho entregue ao 19o Congresso Nacional do PCC em 2017, ele tratou das questões relacionadas à agricultura, às áreas rurais e aos agricultores "fundamentais para a China, pois se referem diretamente à estabilidade do país e ao bem-estar do povo".

"A abordagem dessas questões deve ter um lugar central na agenda de trabalho do partido, e devemos priorizar o desenvolvimento da agricultura e das áreas rurais", disse Xi.

Em uma carta para especialistas, professores e estudantes em mais de 50 faculdades agrícolas no ano passado, Xi disse que a China não pode se modernizar sem modernizar seu setor agrícola e rejuvenescer suas áreas rurais, com ciência e tecnologia desempenhando um papel fundamental.

Ele pediu a especialistas em agricultura para ajudar os agricultores a aumentar a produtividade agrícola e a inovação tecnológica, a fim de melhorar o padrão de vida das pessoas na China rural.

Artigo original:

https://news.cgtn.com/news/2020-07-22/President-Xi-Jinping-inspects-NE-China-s-Jilin-Province-Sl6KNuINQ4/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=xo0g4ZgvS4Y

FONTE CGTN

SOURCE CGTN